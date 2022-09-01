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ВС России уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС
ВС России уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС
Военным удалось потопить две самоходные баржи с украинским десантом, вышедшие из Никополя. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T11:10+0300
2022-09-01T11:10+0300
2022-09-01T13:07+0300
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал.В Минобороны заявили, что Россия подтверждает готовность принять группу экспертов МАГАЭТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить их безопасность, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы.Глава МИД России заявил, что Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ.
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украина, россия, магатэ, политика
украина, россия, магатэ, политика
ВС России уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС
11:10 01.09.2022 (обновлено: 13:07 01.09.2022)
Военным удалось потопить две самоходные баржи с украинским десантом, вышедшие из Никополя.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
С утра в четверг, 1 сентября, подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ.
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал.
В Минобороны заявили, что Россия подтверждает готовность принять группу экспертов МАГАЭТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить их безопасность, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы.
Глава МИД России заявил, что Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ.