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ВС России уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС

ВС России уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС

Военным удалось потопить две самоходные баржи с украинским десантом, вышедшие из Никополя. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T11:10+0300

2022-09-01T11:10+0300

2022-09-01T13:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал.В Минобороны заявили, что Россия подтверждает готовность принять группу экспертов МАГАЭТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить их безопасность, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы.Глава МИД России заявил, что Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ.

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