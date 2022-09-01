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Житель Перми утонул в Гагре
Житель Перми утонул в Гагре
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17:35 в среду, 31 августа. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T15:21+0300
2022-09-01T15:21+0300
2022-09-01T15:52+0300
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Житель Перми утонул в Гагре, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской больницы. Причины трагедии устанавливаются.
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мчс абхазии, гагрский район
мчс абхазии, гагрский район
Житель Перми утонул в Гагре
15:21 01.09.2022 (обновлено: 15:52 01.09.2022)
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17:35 в среду, 31 августа.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Житель Перми утонул в Гагре, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Россиянин Дмитрий Порозов, 1985 года рождения, утонул в районе Колоннады.
Тело погибшего доставлено в морг Гагрской больницы. Причины трагедии устанавливаются.