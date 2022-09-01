https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/zhitel-permi-utonul-v-gagre-1041276319.html

Житель Перми утонул в Гагре

Житель Перми утонул в Гагре

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17:35 в среду, 31 августа. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Житель Перми утонул в Гагре, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской больницы. Причины трагедии устанавливаются.

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