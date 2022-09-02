https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhaziya-voshla-v-top-5-stran-po-chislu-turpoezdok-rossiyan-za-granitsu-v-i-polugodii-2022-goda-1041267823.html
Абхазия вошла в топ-5 стран по числу турпоездок россиян за границу в I полугодии 2022 года
Абхазия вошла в топ-5 стран по числу турпоездок россиян за границу в I полугодии 2022 года
Всего в первом полугодии 2022 года россияне совершили 8 миллионов туристических поездок. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T08:50+0300
2022-09-02T08:50+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Абхазия заняла первое место по числу туристических поездок россиян за границу в первом полугодии 2022 года, следует из оперативного доклада Росстата. Число туристических поездок российских граждан за границу в первом полугодии 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году на 36,1% и составило 8,0 млн поездок.Топ-5 стран по числу туристических поездок россиян за границу, первое полугодие 2022 В Россию в первом полугодии 2022 года иностранные граждане совершили 3,7 млн туристических поездок, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.Из Абхазии в Россию в первом полугодии въехало 287 тысяч человек, в 2021 году за аналогичный период – 97 тысяч.
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абхазия, россия, туристы
Абхазия вошла в топ-5 стран по числу турпоездок россиян за границу в I полугодии 2022 года
08:50 02.09.2022 (обновлено: 11:58 02.09.2022)
Всего в первом полугодии 2022 года россияне совершили 8 миллионов туристических поездок.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik
. Абхазия заняла первое место по числу туристических поездок россиян за границу в первом полугодии 2022 года, следует из оперативного доклада
Росстата.
Число туристических поездок российских граждан за границу в первом полугодии 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году на 36,1% и составило 8,0 млн поездок.
Топ-5 стран по числу туристических поездок россиян за границу, первое полугодие 2022
Абхазия - 1,9 млн поездок
Казахстан - 654,2 тыс поездок
Египет - 406,9 тыс поездок
В Россию в первом полугодии 2022 года иностранные граждане совершили 3,7 млн туристических поездок, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Из Абхазии в Россию в первом полугодии въехало 287 тысяч человек, в 2021 году за аналогичный период – 97 тысяч.