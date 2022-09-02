https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhazskiy-kurort-popal-v-reyting-populyarnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-v-sentyabre-1041290955.html
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда россияне поедут в сентябре. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T10:15+0300
2022-09-02T10:15+0300
2022-09-02T11:17+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных осенних направлений для отдыха у россиян, пишет сервис Tvil.ru. По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в сентябре от двух до семи ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,4 тысячи рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru в сентябре 2022 года.
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отдых, отдых в абхазии, гагра, абхазия
отдых, отдых в абхазии, гагра, абхазия
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре
10:15 02.09.2022 (обновлено: 11:17 02.09.2022)
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда россияне поедут в сентябре.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik.
Гагра попала в десятку популярных осенних направлений для отдыха у россиян, пишет сервис Tvil.ru.
Помимо абхазского курорта, в список вошли Краснодарский край, Ленинградская область, Крым, Москва, Ставропольский край, Калининградская область, Татарстан, Дагестан и Ростовская область.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в сентябре от двух до семи ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,4 тысячи рублей в сутки.
Десять популярных направлений отдыха осенью:
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность поездки
Сочи
3016 рублей
8 ночей
Санкт-Петербург
3082 рубля
5 ночей
Ялта
3661 рубль
8 ночей
Гагра
3072 рубля
8 ночей
Москва
3543 рубля
3 ночи
Кисловодск
2493 рубля
7 ночей
Калининград
2352 рубля
5 ночей
Казань
2955 рубелй
4 ночи
Махачкала
3214 рублей
5 ночей
Ростов-на-Дону
2654 рубля
2 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru в сентябре 2022 года.