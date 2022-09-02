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https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhazskiy-kurort-popal-v-reyting-populyarnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-v-sentyabre-1041290955.html
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда россияне поедут в сентябре. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных осенних направлений для отдыха у россиян, пишет сервис Tvil.ru. По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в сентябре от двух до семи ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,4 тысячи рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru в сентябре 2022 года.
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Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре

10:15 02.09.2022 (обновлено: 11:17 02.09.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда россияне поедут в сентябре.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных осенних направлений для отдыха у россиян, пишет сервис Tvil.ru.
Помимо абхазского курорта, в список вошли Краснодарский край, Ленинградская область, Крым, Москва, Ставропольский край, Калининградская область, Татарстан, Дагестан и Ростовская область.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в сентябре от двух до семи ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,4 тысячи рублей в сутки.
Десять популярных направлений отдыха осенью:

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность поездки

Сочи

3016 рублей

8 ночей

Санкт-Петербург

3082 рубля

5 ночей

Ялта

3661 рубль

8 ночей

Гагра

3072 рубля

8 ночей

Москва

3543 рубля

3 ночи

Кисловодск

2493 рубля

7 ночей

Калининград

2352 рубля

5 ночей

Казань

2955 рубелй

4 ночи

Махачкала

3214 рублей

5 ночей

Ростов-на-Дону

2654 рубля

2 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru в сентябре 2022 года.
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