https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhazskiy-kurort-popal-v-reyting-populyarnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-v-sentyabre-1041290955.html

Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре

Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений отдыха у россиян в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда россияне поедут в сентябре. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных осенних направлений для отдыха у россиян, пишет сервис Tvil.ru. По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в сентябре от двух до семи ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,4 тысячи рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru в сентябре 2022 года.

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