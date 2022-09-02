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Безопасность дорожного движения обсудили в Генпрокуратуре Абхазии
Безопасность дорожного движения обсудили в Генпрокуратуре Абхазии
Под председательством Генпрокурора Адгура Агрба прошло расширенное совещание руководителей правоохранительных органов Абхазии. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T19:00+0300
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Введение дополнительных видов административных правонарушений и увеличение штрафов за злостные нарушения ПДД обсудили на расширенном совещании руководителей правоохранительных органов под председательством Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Совещание было посвящено обсуждению необходимости принятия мер по улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения.По итогам совещания было принято решение о направлении на рассмотрение в Парламент Абхазии предложений о внесений изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гаи, пдд
Безопасность дорожного движения обсудили в Генпрокуратуре Абхазии
19:00 02.09.2022 (обновлено: 19:25 02.09.2022)
Под председательством Генпрокурора Адгура Агрба прошло расширенное совещание руководителей правоохранительных органов Абхазии.
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Введение дополнительных видов административных правонарушений и увеличение штрафов за злостные нарушения ПДД обсудили на расширенном совещании руководителей правоохранительных органов под председательством Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Совещание было посвящено обсуждению необходимости принятия мер по улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения.
По итогам совещания было принято решение о направлении на рассмотрение в Парламент Абхазии предложений о внесений изменений в Кодекс об административных правонарушениях.