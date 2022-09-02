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Часть Гулрыпшского района и Сухума остались без света из-за аварии
Часть Гулрыпшского района и Сухума остались без света из-за аварии
Ремонтники РУП "Черноморэнерго" проводят работы на месте аварии. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T14:48+0300
2022-09-02T14:48+0300
2022-09-02T17:41+0300
в абхазии
сухум
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Произошло отключение подстанций "Агудзера", "Баслат", "Синоп" и "Цабал", сообщает "Черноморэнерго". Авариные бригады производят обход воздушных высоковольтных линий.
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сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Часть Гулрыпшского района и Сухума остались без света из-за аварии
14:48 02.09.2022 (обновлено: 17:41 02.09.2022)
Ремонтники РУП "Черноморэнерго" проводят работы на месте аварии.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Произошло отключение подстанций "Агудзера", "Баслат", "Синоп" и "Цабал", сообщает "Черноморэнерго".
Авариные бригады производят обход воздушных высоковольтных линий.