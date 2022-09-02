https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/gabeliya-ob-issledovanii-sukhumskoy-kreposti--1041240113.html
Габелия об исследовании Сухумской крепости
Габелия об исследовании Сухумской крепости
Археологические раскопки в Сухумской крепости завершаются. Работы выполняли студенты исторического факультета Абхазского государственного университета. Это... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T11:29+0300
2022-09-02T11:29+0300
2022-09-02T11:30+0300
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Габелия рассказал о раскопках в Сухумской крепости
Габелия рассказал о раскопках в Сухумской крепости
Археологические раскопки в Сухумской крепости завершаются. Работы выполняли студенты исторического факультета Абхазского государственного университета. Это стало для них летней практикой. Одной из задач исследования стал поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. Об итогах экспедиции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель раскопок, декан исторического факультета АГУ Алик Габелия. Летний сезон археологических раскопок на Сухумской крепости решено продлить, сообщил Габелия.Сухумская крепость – многослойный памятник, где представлены предметы, следы жизни, начиная от ранней античной эпохи до конца XX века, отметил Габелия."Каждый год мы находим значимые для археологии вещи. Для археологов любой фрагмент керамики может оказаться важной находкой, а у нас тысячи таких фрагментов. Каждый археологический сезон мы находим особые вещи", – рассказал археолог. По его словам, в разные годы на территории крепости были найдены следы пребывания греков, остатки жизнедеятельности римлян и византийцев – орудия, керамика, постройки и даже следы правления Келешбея Чачба. Как рассказал Габелия, у крепости находилась могила князя, которая была окончательно снесена в 1938 году.Одна из самых важных находок в этом году, по мнению историка, – две крупнокалиберные пушки для охраны береговой полосы. Одна из них была найдена нечаянно, а вторую искали уже целенаправленно.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, раскопки, археология, сухум, сухумская крепость, агу, аудио
подкасты, абхазия, раскопки, археология, сухум, сухумская крепость, агу, аудио
Археологические раскопки в Сухумской крепости завершаются. Работы выполняли студенты исторического факультета Абхазского государственного университета. Это стало для них летней практикой. Одной из задач исследования стал поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. Об итогах экспедиции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель раскопок, декан исторического факультета АГУ Алик Габелия.
Летний сезон археологических раскопок на Сухумской крепости решено продлить, сообщил Габелия.
Сухумская крепость – многослойный памятник, где представлены предметы, следы жизни, начиная от ранней античной эпохи до конца XX века, отметил Габелия.
"Каждый год мы находим значимые для археологии вещи. Для археологов любой фрагмент керамики может оказаться важной находкой, а у нас тысячи таких фрагментов. Каждый археологический сезон мы находим особые вещи", – рассказал археолог.
По его словам, в разные годы на территории крепости были найдены следы пребывания греков, остатки жизнедеятельности римлян и византийцев – орудия, керамика, постройки и даже следы правления Келешбея Чачба. Как рассказал Габелия, у крепости находилась могила князя, которая была окончательно снесена в 1938 году.
Одна из самых важных находок в этом году, по мнению историка, – две крупнокалиберные пушки для охраны береговой полосы. Одна из них была найдена нечаянно, а вторую искали уже целенаправленно.
Подробности слушайте в аудиофайле
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