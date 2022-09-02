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Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии
Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии
О том, как в Сухумском районе начался учебный год, о проблемах с водоснабжением сел, о ликвидации последствий наводнения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказа... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T13:30+0300
2022-09-02T13:30+0300
2022-09-02T15:06+0300
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Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии
Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии
Как рассказал Читанава, в районе 10 школ, во всех начался учебный год. 26 детей в этом году впервые пошли в школу. Ровно в половине образовательных учреждений первых классов нет. С чем связана проблема укомплектованности сельских школ, как нужно решать этот вопрос, а также, как погода отразилась на водоснабжении сел Сухумского района, рассказал глава администрации. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, аудио
Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии
13:30 02.09.2022 (обновлено: 15:06 02.09.2022)
О том, как в Сухумском районе начался учебный год, о проблемах с водоснабжением сел, о ликвидации последствий наводнения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказа глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.
Как рассказал Читанава, в районе 10 школ, во всех начался учебный год. 26 детей в этом году впервые пошли в школу. Ровно в половине образовательных учреждений первых классов нет.
С чем связана проблема укомплектованности сельских школ, как нужно решать этот вопрос, а также, как погода отразилась на водоснабжении сел Сухумского района, рассказал глава администрации.
Подробности слушайте в аудиофайле
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