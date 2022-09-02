https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/glavnyy-chetverg-chitanava-o-shkolakh-sukhumskogo-rayona-vodosnabzhenii-i-posledstviyakh-stikhii-1041296851.html

Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии

Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии

О том, как в Сухумском районе начался учебный год, о проблемах с водоснабжением сел, о ликвидации последствий наводнения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказа... 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T13:30+0300

2022-09-02T13:30+0300

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Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии Главный четверг: Читанава о школах Сухумского района, водоснабжении и последствиях стихии

Как рассказал Читанава, в районе 10 школ, во всех начался учебный год. 26 детей в этом году впервые пошли в школу. Ровно в половине образовательных учреждений первых классов нет. С чем связана проблема укомплектованности сельских школ, как нужно решать этот вопрос, а также, как погода отразилась на водоснабжении сел Сухумского района, рассказал глава администрации. Подробности слушайте в аудиофайле.

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