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"Гуляли по берегу, началась война": как Рауль Лолуа "обменял" школу на винтовку
"Гуляли по берегу, началась война": как Рауль Лолуа "обменял" школу на винтовку
Недетские истории – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T12:00+0300
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Экс-министр внутренних дел, депутат шестого созыва Парламента Абхазии Рауль Лолуа попал на фронт, когда ему было всего 16 лет, и воевал в составе Афоно-Эшерского батальона.Подросток готовился учиться в 11 классе, но у судьбы были свои планы. По его словам, в начале 1990-х среди его сверстников уже ходили разговоры о том, что может начаться война, происходили постоянные стычки между грузинами и абхазами, даже в школах.В начале войны Рауль Лолуа руководил подразделением молодых ребят, он тренировал их в Новом Афоне. Но в тылу Лолуа задержался всего месяц, после чего отправился воевать на Гумистинский фронт.Лолуа участвовал в Мартовской операции, в операции по освобождению Сухума, а однажды у въезда в столицу в одиночку взял в плен восьмерых грузин.Он награжден орденом Леона, медалью "За отвагу".
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видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео
видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео
"Гуляли по берегу, началась война": как Рауль Лолуа "обменял" школу на винтовку
Недетские истории – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь.
Экс-министр внутренних дел, депутат шестого созыва Парламента Абхазии Рауль Лолуа попал на фронт, когда ему было всего 16 лет, и воевал в составе Афоно-Эшерского батальона.
Подросток готовился учиться в 11 классе, но у судьбы были свои планы. По его словам, в начале 1990-х среди его сверстников уже ходили разговоры о том, что может начаться война, происходили постоянные стычки между грузинами и абхазами, даже в школах.
В начале войны Рауль Лолуа руководил подразделением молодых ребят, он тренировал их в Новом Афоне. Но в тылу Лолуа задержался всего месяц, после чего отправился воевать на Гумистинский фронт.
Лолуа участвовал в Мартовской операции, в операции по освобождению Сухума, а однажды у въезда в столицу в одиночку взял в плен восьмерых грузин.
Он награжден орденом Леона, медалью "За отвагу".