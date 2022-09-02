https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/mchs-abkhazii-obyavilo-o-formirovanii-novogo-gumgruza-dlya-dnr--1041295716.html

МЧС Абхазии объявило о формировании нового гуманитарного груза для ДНР

МЧС Абхазии объявило о формировании нового гуманитарного груза для ДНР

Абхазия намерена подписать с ДНР и ЛНР межотраслевые договоры и будет развивать экономические, культурные и гуманитарные связи с республиками. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T13:03+0300

2022-09-02T13:03+0300

2022-09-02T13:08+0300

в абхазии

мчс абхазии

днр

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038033660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5724439d3da6d35254a27cb566bc2f8.jpg

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. МЧС Абхазии начало формирование гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику, сообщает пресс-служба ведомства. Все желающие могут принять участие в гуманитарной акции. Гуманитарный груз формируется в расположении МЧС по адресу: Сухум, улица Конфедератов, 12.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, днр, гуманитарная помощь