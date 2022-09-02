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МЧС Абхазии объявило о формировании нового гуманитарного груза для ДНР
МЧС Абхазии объявило о формировании нового гуманитарного груза для ДНР
Абхазия намерена подписать с ДНР и ЛНР межотраслевые договоры и будет развивать экономические, культурные и гуманитарные связи с республиками. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T13:03+0300
2022-09-02T13:03+0300
2022-09-02T13:08+0300
в абхазии
мчс абхазии
днр
гуманитарная помощь
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. МЧС Абхазии начало формирование гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику, сообщает пресс-служба ведомства. Все желающие могут принять участие в гуманитарной акции. Гуманитарный груз формируется в расположении МЧС по адресу: Сухум, улица Конфедератов, 12.
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мчс абхазии, днр, гуманитарная помощь
мчс абхазии, днр, гуманитарная помощь
МЧС Абхазии объявило о формировании нового гуманитарного груза для ДНР
13:03 02.09.2022 (обновлено: 13:08 02.09.2022)
Абхазия намерена подписать с ДНР и ЛНР межотраслевые договоры и будет развивать экономические, культурные и гуманитарные связи с республиками.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. МЧС Абхазии начало формирование гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику, сообщает пресс-служба ведомства.
Все желающие могут принять участие в гуманитарной акции.
Гуманитарный груз формируется в расположении МЧС по адресу: Сухум, улица Конфедератов, 12.