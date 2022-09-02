https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/mezhdunarodnyy-art-plener-kraski-oseni-abkhazii-proydet-v-respublike-v-oktyabre-1041286334.html

Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" пройдет в республике в октябре

Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" пройдет в республике в октябре

Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит в республике ежегодно с 2014 года. В этом году он посвящен 90-летию Абхазского государственного... 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T11:25+0300

2022-09-02T11:25+0300

2022-09-02T11:25+0300

в абхазии

культура

агу

художники

абхазия

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. VII Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии 2022" состоится в Абхазии с 3 по 12 октября, рассказала в интервью радио Sputnik куратор мероприятия Мактина Гогия.По ее словам, мероприятие будет организовано силами Абхазского государственного университета. Прием заявок осуществляется с 27 августа по 27 сентября.Вместе со студентами из Абхазии в пленэре примут участие около 70 человек.По словам Гогия, участники мероприятия будут проживать в общежитии при Абхазском госуниверситете.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191028/Takie-obstoyatelstva-Maksim-Titov-ob-art-plenere-v-Abkhazii-1028692950.html

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