https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/mezhdunarodnyy-art-plener-kraski-oseni-abkhazii-proydet-v-respublike-v-oktyabre-1041286334.html
Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" пройдет в республике в октябре
Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" пройдет в республике в октябре
Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит в республике ежегодно с 2014 года. В этом году он посвящен 90-летию Абхазского государственного... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T11:25+0300
2022-09-02T11:25+0300
2022-09-02T11:25+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. VII Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии 2022" состоится в Абхазии с 3 по 12 октября, рассказала в интервью радио Sputnik куратор мероприятия Мактина Гогия.По ее словам, мероприятие будет организовано силами Абхазского государственного университета. Прием заявок осуществляется с 27 августа по 27 сентября.Вместе со студентами из Абхазии в пленэре примут участие около 70 человек.По словам Гогия, участники мероприятия будут проживать в общежитии при Абхазском госуниверситете.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191028/Takie-obstoyatelstva-Maksim-Titov-ob-art-plenere-v-Abkhazii-1028692950.html
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культура, агу, художники, абхазия
культура, агу, художники, абхазия
Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" пройдет в республике в октябре
Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" проходит в республике ежегодно с 2014 года. В этом году он посвящен 90-летию Абхазского государственного университета.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. VII Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии 2022" состоится в Абхазии с 3 по 12 октября, рассказала в интервью радио Sputnik куратор мероприятия Мактина Гогия.
По ее словам, мероприятие будет организовано силами Абхазского государственного университета. Прием заявок осуществляется с 27 августа по 27 сентября.
"Мы серьезно подходим к организации пленэра, уже ведем переговоры с художниками, которых собираемся пригласить, это очень высококвалифицированные мастера из различных университетов. Из-за сложившейся международной обстановки и сложностей передвижения некоторые не смогут приехать, но участники из России, которых мы ежегодно приглашаем, участвовать будут", – сказала она.
Вместе со студентами из Абхазии в пленэре примут участие около 70 человек.
По словам Гогия, участники мероприятия будут проживать в общежитии при Абхазском госуниверситете.