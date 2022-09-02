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Налоги, инфраструктуру и турсезон обсудил президент с главами городов и районов
Налоги, инфраструктуру и турсезон обсудил президент с главами городов и районов
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республик, сообщает пресс-служба главы... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T12:43+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республик, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания призвал глав городов и районов детально изучить ситуацию по всем затронутым темам.
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аслан бжания, абхазия, общество, экономика
аслан бжания, абхазия, общество, экономика
Налоги, инфраструктуру и турсезон обсудил президент с главами городов и районов
12:43 02.09.2022 (обновлено: 13:11 02.09.2022)
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республик, сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании обсуждали ситуацию с собираемостью налогов, вопросы дорожной инфраструктуры и водоснабжения, а также ход курортного сезона.
Аслан Бжания призвал глав городов и районов детально изучить ситуацию по всем затронутым темам.