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Налоги, инфраструктуру и турсезон обсудил президент с главами городов и районов

Налоги, инфраструктуру и турсезон обсудил президент с главами городов и районов

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республик, сообщает пресс-служба главы... 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T12:43+0300

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республик, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания призвал глав городов и районов детально изучить ситуацию по всем затронутым темам.

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аслан бжания, абхазия, общество, экономика