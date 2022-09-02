https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/obyavlen-short-list-premii-fazilya-iskandera-1041288261.html
Объявлен шорт-лист премии Фазиля Искандера
Объявлен шорт-лист премии Фазиля Искандера
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T15:30+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа попали в шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Об этом в интервью радио рассказал председатель жюри конкурса Евгений Попов. В шорт-лист рассказы вошли в номинации "Бесценное достояние" – переводы произведений на русский язык. По словам Попова, премия в этом году получила большой отклик. В лонг-лист премии вошло 158 работ, в шорт-лист жюри отобрало 29 авторов и четыре переводчика. По словам Попова, среди конкурсантов есть как опытные авторы, так и молодые писатели. Попов подчеркнул, что творчество Фазиля Искандера очень любят в России и доверяют премии. В 2022 году конкурс проводится по номинациям "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Переводы на русский", "Киносценарий и драматургия". В число финалистов вошли также Владимир Алейников, Тимур Зульфикаров, Вера Зубарева, Анастасия Коваленкова, Марина Кулакова, Даниэль Орлов, Елена Сазанович, Каринэ Ходикян, молодые поэты и прозаики Ксения Аксенова, Андрей Болдырев, Николай Железняк, Виктор Маркин и другие.Объявление победителей и вручение премии состоится в Москве в декабре 2022 года. В нынешнем году поддержку премии оказывает Президентский фонд культурных инициатив.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html
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фазиль искандер, литература, культура, абхазия
фазиль искандер, литература, культура, абхазия
Объявлен шорт-лист премии Фазиля Искандера
15:30 02.09.2022 (обновлено: 16:05 02.09.2022)
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа попали в шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Об этом в интервью радио рассказал председатель жюри конкурса Евгений Попов.
В шорт-лист рассказы вошли в номинации "Бесценное достояние" – переводы произведений на русский язык.
По словам Попова, премия в этом году получила большой отклик.
"Премия становится одной из значительных литературных премий. Критерий отбора один – качество литературного произведения. Ни знаменитость автора, ни место его пребывания значения не имеют. Конкуренция была огромнейшая, еще до вчерашнего дня члены жюри спорили, кого включить в шорт-лист", – сказал он.
В лонг-лист премии вошло 158 работ, в шорт-лист жюри отобрало 29 авторов и четыре переводчика.
По словам Попова, среди конкурсантов есть как опытные авторы, так и молодые писатели.
Попов подчеркнул, что творчество Фазиля Искандера очень любят в России и доверяют премии.
"Он внес в русскую литературу неповторимую абхазо-кавказскую интонацию и обогатил литературу огромной страны. Его очень любят в стране и поэтому верят этой премии. Про премию не раз писали, что это одна из редких премий, где нет тусовки, блата, все оценивается объективно. Было бы хорошо, если бы конкурс остался на таком уровне", – отметил он.
В 2022 году конкурс проводится по номинациям "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Переводы на русский", "Киносценарий и драматургия". В число финалистов вошли также Владимир Алейников, Тимур Зульфикаров, Вера Зубарева, Анастасия Коваленкова, Марина Кулакова, Даниэль Орлов, Елена Сазанович, Каринэ Ходикян, молодые поэты и прозаики Ксения Аксенова, Андрей Болдырев, Николай Железняк, Виктор Маркин и другие.
Объявление победителей и вручение премии состоится в Москве в декабре 2022 года. В нынешнем году поддержку премии оказывает Президентский фонд культурных инициатив.