https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/obyavlen-short-list-premii-fazilya-iskandera-1041288261.html

Объявлен шорт-лист премии Фазиля Искандера

Объявлен шорт-лист премии Фазиля Искандера

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T15:30+0300

2022-09-02T15:30+0300

2022-09-02T16:05+0300

"виртуальная абхазия"

фазиль искандер

литература

культура

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102807/92/1028079274_0:168:2048:1319_1920x0_80_0_0_9918f0238cd87380b16026ec98c8d88b.jpg

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа попали в шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Об этом в интервью радио рассказал председатель жюри конкурса Евгений Попов. В шорт-лист рассказы вошли в номинации "Бесценное достояние" – переводы произведений на русский язык. По словам Попова, премия в этом году получила большой отклик. В лонг-лист премии вошло 158 работ, в шорт-лист жюри отобрало 29 авторов и четыре переводчика. По словам Попова, среди конкурсантов есть как опытные авторы, так и молодые писатели. Попов подчеркнул, что творчество Фазиля Искандера очень любят в России и доверяют премии. В 2022 году конкурс проводится по номинациям "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Переводы на русский", "Киносценарий и драматургия". В число финалистов вошли также Владимир Алейников, Тимур Зульфикаров, Вера Зубарева, Анастасия Коваленкова, Марина Кулакова, Даниэль Орлов, Елена Сазанович, Каринэ Ходикян, молодые поэты и прозаики Ксения Аксенова, Андрей Болдырев, Николай Железняк, Виктор Маркин и другие.Объявление победителей и вручение премии состоится в Москве в декабре 2022 года. В нынешнем году поддержку премии оказывает Президентский фонд культурных инициатив.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фазиль искандер, литература, культура, абхазия