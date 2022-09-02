https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii--1041288160.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

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аэропорт

россия

санкции

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СУХУМ. 2 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.

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аэропорт, россия, санкции