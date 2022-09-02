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Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T09:25+0300
2022-09-02T09:25+0300
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аэропорт
россия
санкции
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СУХУМ. 2 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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аэропорт, россия, санкции
аэропорт, россия, санкции
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
09:25 02.09.2022 (обновлено: 09:58 02.09.2022)
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ. 2 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.