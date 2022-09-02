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Тело женщины обнаружили в море в Очамчыре
Тело женщины обнаружили в море в Очамчыре
Ранее Гал ТВ публиковало информацию о пропажи Назико Чкадуа, которая уехала в Гал утром 30 августа и не вернулась. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T10:55+0300
2022-09-02T10:55+0300
2022-09-02T11:15+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Тело жительницы села Чхуартал Ткуарчалского района Назико Чкадуа обнаружено в акватории Очамчыры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Ранее Гал ТВ публиковало информацию о пропаже Назико Чкадуа. Отмечалось, что женщина утром 30 августа уехала в Гал и не вернулась.
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мчс абхазии, ткуарчальский район, происшествия, очамчыра
мчс абхазии, ткуарчальский район, происшествия, очамчыра
Тело женщины обнаружили в море в Очамчыре
10:55 02.09.2022 (обновлено: 11:15 02.09.2022)
Ранее Гал ТВ публиковало информацию о пропажи Назико Чкадуа, которая уехала в Гал утром 30 августа и не вернулась.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Тело жительницы села Чхуартал Ткуарчалского района Назико Чкадуа обнаружено в акватории Очамчыры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Спасатели извлекли из моря тело погибшей и передали его родственникам. Причины гибели женщины устанавливаются.
Ранее Гал ТВ публиковало информацию о пропаже Назико Чкадуа. Отмечалось, что женщина утром 30 августа уехала в Гал и не вернулась.