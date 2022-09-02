https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/telo-zhenschiny-obnaruzhili-v-more-v-ochamchyre-1041291677.html

Тело женщины обнаружили в море в Очамчыре

Тело женщины обнаружили в море в Очамчыре

Ранее Гал ТВ публиковало информацию о пропажи Назико Чкадуа, которая уехала в Гал утром 30 августа и не вернулась. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T10:55+0300

2022-09-02T10:55+0300

2022-09-02T11:15+0300

в абхазии

мчс абхазии

ткуарчальский район

происшествия

очамчыра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041291524_0:35:1199:709_1920x0_80_0_0_9d7cfcd9e24daf10d01fd9118eae3151.jpg

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Тело жительницы села Чхуартал Ткуарчалского района Назико Чкадуа обнаружено в акватории Очамчыры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Ранее Гал ТВ публиковало информацию о пропаже Назико Чкадуа. Отмечалось, что женщина утром 30 августа уехала в Гал и не вернулась.

ткуарчальский район

очамчыра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, ткуарчальский район, происшествия, очамчыра