https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/vospominaniya-o-voyne-raulya-lolua-ya-byl-k-etomu-gotov--1041295025.html

Воспоминания о войне Рауля Лолуа: я был к этому готов

Воспоминания о войне Рауля Лолуа: я был к этому готов

Недетские истории – проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том... 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T17:10+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Недетские истории: Рауль Лолуа Недетские истории: Рауль Лолуа

В 1992 году он готовился к учебе в 11 классе, но у судьбы были другие планы. Sputnik Абхазия продолжает проект "Недетские истории". Герой нового выпуска проекта "Недетские истории" – экс-министр внутренних дел, депутат шестого созыва Парламента Абхазии Рауль Лолуа. Он отправился на фронт в 16 лет, участвовал в Мартовской операции и в операции по освобождению Сухума. Награжден орденом Леона и медалью "За отвагу".Историю Рауля Лолуа слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), грузия, аудио