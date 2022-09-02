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Воспоминания о войне Рауля Лолуа: я был к этому готов
Воспоминания о войне Рауля Лолуа: я был к этому готов
Недетские истории – проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T17:10+0300
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Недетские истории: Рауль Лолуа
Недетские истории: Рауль Лолуа
В 1992 году он готовился к учебе в 11 классе, но у судьбы были другие планы. Sputnik Абхазия продолжает проект "Недетские истории". Герой нового выпуска проекта "Недетские истории" – экс-министр внутренних дел, депутат шестого созыва Парламента Абхазии Рауль Лолуа. Он отправился на фронт в 16 лет, участвовал в Мартовской операции и в операции по освобождению Сухума. Награжден орденом Леона и медалью "За отвагу".Историю Рауля Лолуа слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), грузия, аудио
подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), грузия, аудио
Воспоминания о войне Рауля Лолуа: я был к этому готов
17:10 02.09.2022 (обновлено: 17:57 02.09.2022)
Недетские истории – проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь. В этот раз своими воспоминаниями поделился ветеран войны Рауль Лолуа.
В 1992 году он готовился к учебе в 11 классе, но у судьбы были другие планы. Sputnik Абхазия продолжает проект "Недетские истории". Герой нового выпуска проекта "Недетские истории" – экс-министр внутренних дел, депутат шестого созыва Парламента Абхазии Рауль Лолуа. Он отправился на фронт в 16 лет, участвовал в Мартовской операции и в операции по освобождению Сухума. Награжден орденом Леона и медалью "За отвагу".
Историю Рауля Лолуа слушайте в аудиофайле
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