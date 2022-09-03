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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть

"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть

Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара? 03.09.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть "Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть

От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.Как избавить мозг от гормонов стресса, точно ли бурый рис лучше обычного и какая самая важная задача человека. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.1:13 – "Чем человек думает? Водой"3:40 – все ошибаются в омега-кислотах4:45 – почему мозг ленится7:50 – как авокадо страхует от болезни Альцгеймера9:30 – когда врачи прописывают шоколад12:05 – не добавляйте сливки в кофе15:00 – что у вегетарианцев с мозгом17:25 – помогает ли математика худеть19:00 – творог и кефир – ужасный ужин20:50 – мозг (представьте себе) не хочет сладкого22:40 – героический путь к сытостиСлушайте подкасты РИА Новости.

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