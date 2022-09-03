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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара? 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T11:07+0300
2022-09-03T11:07+0300
2022-09-03T11:08+0300
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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.Как избавить мозг от гормонов стресса, точно ли бурый рис лучше обычного и какая самая важная задача человека. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.1:13 – "Чем человек думает? Водой"3:40 – все ошибаются в омега-кислотах4:45 – почему мозг ленится7:50 – как авокадо страхует от болезни Альцгеймера9:30 – когда врачи прописывают шоколад12:05 – не добавляйте сливки в кофе15:00 – что у вегетарианцев с мозгом17:25 – помогает ли математика худеть19:00 – творог и кефир – ужасный ужин20:50 – мозг (представьте себе) не хочет сладкого22:40 – героический путь к сытостиСлушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
11:07 03.09.2022 (обновлено: 11:08 03.09.2022)
Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара?
От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.
Как избавить мозг от гормонов стресса, точно ли бурый рис лучше обычного и какая самая важная задача человека. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова
", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
1:13 – "Чем человек думает? Водой"
3:40 – все ошибаются в омега-кислотах
4:45 – почему мозг ленится
7:50 – как авокадо страхует от болезни Альцгеймера
9:30 – когда врачи прописывают шоколад
12:05 – не добавляйте сливки в кофе
15:00 – что у вегетарианцев с мозгом
17:25 – помогает ли математика худеть
19:00 – творог и кефир – ужасный ужин
20:50 – мозг (представьте себе) не хочет сладкого
22:40
– героический путь к сытости
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.