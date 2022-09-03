https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/pyat-prichin-zubets-o-evropeyskom-energeticheskom-krizise-1041315978.html
Пять причин: Зубец о европейском энергетическом кризисе
Пять причин: Зубец о европейском энергетическом кризисе
Многие аналитики ожидают "долгой зимы" для Европы - отсутствие доступа к российским энергоресурсам может привести к дефициту тепла и даже электричества в... 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T23:50+0300
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Нынешний энергетический кризис - это результат ошибок, которые совершила сама Европа за последние годы, считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Главная причина, считает эксперт - это зеленая повестка, которую власти продвигали среди населения последние десять лет. Электроэнергия, добытая таким образом, сама по себе или не может считаться чисто "зеленой" или нестабильна, так как зависит от природных факторов.Вторая ошибка - это отсутствие инвестиций в топливный сектор на фоне низких цен на энергию в 2020 и 2021 году.Третья ошибка - отказ Европы от "длинных" контрактов, х отячто странам, обладающим ресурсами (типа Катара) проще ориентироваться на "долгие" сделки.Четвертая ошибка Европы - это введение антироссийских санкций, потому что Россия была надежным поставщиком в Европу, причем, добавил Зубец, осуществляла поставки по демократичным ценам.И пятая причина, по мнению эксперта - акцент на спотовые контракты, то есть, опора на наличные товары, которые есть на бирже. Все это серьезным образом ухудшает энергетическую ситуацию в странах, и конечные потребители ощутят этот удар в ближайшее время.
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мультимедиа, видео, видео, европа
мультимедиа, видео, видео, европа
Пять причин: Зубец о европейском энергетическом кризисе
Многие аналитики ожидают "долгой зимы" для Европы - отсутствие доступа к российским энергоресурсам может привести к дефициту тепла и даже электричества в европейских странах.
Нынешний энергетический кризис - это результат ошибок, которые совершила сама Европа за последние годы, считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.
Главная причина, считает эксперт - это зеленая повестка, которую власти продвигали среди населения последние десять лет. Электроэнергия, добытая таким образом, сама по себе или не может считаться чисто "зеленой" или нестабильна, так как зависит от природных факторов.
Вторая ошибка - это отсутствие инвестиций в топливный сектор на фоне низких цен на энергию в 2020 и 2021 году.
Третья ошибка - отказ Европы от "длинных" контрактов, х отячто странам, обладающим ресурсами (типа Катара) проще ориентироваться на "долгие" сделки.
Четвертая ошибка Европы - это введение антироссийских санкций, потому что Россия была надежным поставщиком в Европу, причем, добавил Зубец, осуществляла поставки по демократичным ценам.
И пятая причина, по мнению эксперта - акцент на спотовые контракты, то есть, опора на наличные товары, которые есть на бирже.
Все это серьезным образом ухудшает энергетическую ситуацию в странах, и конечные потребители ощутят этот удар в ближайшее время.