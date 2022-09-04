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Дополнительное время: Цулая об участии в чемпионате мира по каратэ
Дополнительное время: Цулая об участии в чемпионате мира по каратэ
Президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая, в эфире радио Sputnik Абхазия об участии в чемпионате мира по каратэ по версии WKC. 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T10:58+0300
2022-09-04T10:58+0300
2022-09-04T10:58+0300
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Дополнительное время: Тимур Цулая
Дополнительное время: Тимур Цулая
В Чебоксарах прошел XIV чемпионат мира по каратэ по версии WKC. WKC – Общероссийская спортивная общественная организация "Федерация каратэ по версии Всемирной конфедерации каратэ".В турнире приняли участие 2100 спортсменов из 13 стран и 23 регионов России. В чемпионате приняла участие и сборная Абхазии по каратэномичи, в состав которой вошли президент Федерации каратэномичи Абхазии, обладатель 3-го дана по каратэ (WKC) Темур Цулая, обладатель 1-го дана Геннадий Цулая и обладатель 1 кю Смел Садзба.Абхазские спортсмены выступили в 6 видах единоборств и заняли одно второе и одно третье место. Темур Цулая стал серебряным призером, а Смел Садзба – бронзовым.О прошедших соревнованиях и о каратэ в программе "Дополнительное время" рассказал Темур Цулая.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, каратэ, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, каратэ, аудио
Дополнительное время: Цулая об участии в чемпионате мира по каратэ
Президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая, в эфире радио Sputnik Абхазия об участии в чемпионате мира по каратэ по версии WKC.
В Чебоксарах прошел XIV чемпионат мира по каратэ по версии WKC. WKC – Общероссийская спортивная общественная организация "Федерация каратэ по версии Всемирной конфедерации каратэ".
В турнире приняли участие 2100 спортсменов из 13 стран и 23 регионов России. В чемпионате приняла участие и сборная Абхазии по каратэномичи, в состав которой вошли президент Федерации каратэномичи Абхазии, обладатель 3-го дана по каратэ (WKC) Темур Цулая, обладатель 1-го дана Геннадий Цулая и обладатель 1 кю Смел Садзба.
Абхазские спортсмены выступили в 6 видах единоборств и заняли одно второе и одно третье место. Темур Цулая стал серебряным призером, а Смел Садзба – бронзовым.
О прошедших соревнованиях и о каратэ в программе "Дополнительное время" рассказал Темур Цулая.