https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/drug-korolya-derzhi-orden-kak-poyavilis-nagrady-i-za-chto-ikh-vruchali-1041298756.html
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды? 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T14:37+0300
2022-09-04T14:37+0300
2022-09-04T14:37+0300
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Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем, где до 10 октября можно посмотреть драгоценные ордена стран мира на выставке "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея".Слушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Друг короля? Держи орден! Как появились награды и за что их вручали
Как гласит известное выражение – "награда всегда найдет своего героя". Но кто вообще придумал награды?
Как чествовали героев во времена Древнего Рима? Что такое рыцарский орден и как стать его кавалером? Какая орденская степень почетнее – первая или третья? И, наконец, орден важнее медали или нет?
Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем
, где до 10 октября можно посмотреть драгоценные ордена стран мира на выставке "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея".