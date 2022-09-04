https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/markedonov-o-pridnestrove-samostoyatelnaya-problema-1041323767.html

Маркедонов о Приднестровье: самостоятельная проблема

Маркедонов о Приднестровье: самостоятельная проблема

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил главе Молдовы Майе Санду сесть за стол переговоров и обсудить все назревшие вопросы. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

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приднестровская молдавская республика

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Начиная с весны этого года о замороженном конфликте в Приднестровье стали говорить, в основном в контексте Украины, рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов, который считает, что о ситуации ПМР нужно говорить как о самостоятельной проблеме. Маркедонов подчеркнул готовность Красносельского к диалогу с Молдовой, причем без вовлечения третьих игроков, будь то Москва или ЕС.Кроме того, Молдова, по словам эксперта, ужесточает свою политику, как внутреннюю, так и внешнюю. Но при этом, добавил он, сами стороны - Тирасполь и Кишенев, не предпринимают активных действий по "разморозке" конфликта. То, какое отношение к конфликту имеют Россия и Украина, а также на какой стадии сейчас находится "румынизация" Молдовы, смотрите в видео Sputnik.

приднестровская молдавская республика

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