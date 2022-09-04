https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/mchs-abkhazii-o-likvidatsii-posledstviy-grada-obrascheniy-ne-bylo-1041317903.html

МЧС Абхазии о ликвидации последствий града: обращений не было

МЧС Абхазии о ликвидации последствий града: обращений не было

После жары и засухи, длившихся практически весь август, погода в Абхазии резко ухудшилась. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. По данным на 11:00, на пульт дежурного МЧС Абхазии не поступало обращений о ликвидации последствий ливня, сообщили в пресс-службе ведомства.Резкое ухудшение погоды пришло на смену удушающей жаре - ливни с грозами прогнозируются в воскресенье и понедельник.

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