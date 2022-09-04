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МЧС Абхазии о ликвидации последствий града: обращений не было
МЧС Абхазии о ликвидации последствий града: обращений не было
После жары и засухи, длившихся практически весь август, погода в Абхазии резко ухудшилась. 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T11:30+0300
2022-09-04T11:30+0300
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. По данным на 11:00, на пульт дежурного МЧС Абхазии не поступало обращений о ликвидации последствий ливня, сообщили в пресс-службе ведомства.Резкое ухудшение погоды пришло на смену удушающей жаре - ливни с грозами прогнозируются в воскресенье и понедельник.
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МЧС Абхазии о ликвидации последствий града: обращений не было
11:30 04.09.2022 (обновлено: 12:15 04.09.2022)
После жары и засухи, длившихся практически весь август, погода в Абхазии резко ухудшилась.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. По данным на 11:00, на пульт дежурного МЧС Абхазии не поступало обращений о ликвидации последствий ливня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сильный ливень с градом обрушился на Абхазию рано утром, 4 сентября, некоторые градины были размером с куриное яйцо. В некоторых местах в Сухуме сильным ветром повалило деревья.
Резкое ухудшение погоды пришло на смену удушающей жаре - ливни с грозами прогнозируются в воскресенье и понедельник.