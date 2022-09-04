Молния над Абхазией: захватывающие кадры природного явления

Молнии в большинстве случаев образуются в облаках кучево-дождевого типа, а иногда и в слоисто-дождевых тучах большого размера. Грозовые тучи отчетливо выделяются на фоне остальных за счет насыщенного темного цвета.Молния - удивительное и завораживающее явление, наблюдать за которым (с безопасного расстояния) можно часами. С наступлением осени, когда грозы становятся частым явлением, молнии "ловят" в свои объективы пользователи социальных сетей.Предлагаем вам подборку снимков от одной из любительниц гроз, которые она сделала в Абхазии.
Молния – электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождаемый громом.
Молнии в большинстве случаев образуются в облаках кучево-дождевого типа, а иногда и в слоисто-дождевых тучах большого размера. Грозовые тучи отчетливо выделяются на фоне остальных за счет насыщенного темного цвета.
Молния - удивительное и завораживающее явление, наблюдать за которым (с безопасного расстояния) можно часами. С наступлением осени, когда грозы становятся частым явлением, молнии "ловят" в свои объективы пользователи социальных сетей.
Предлагаем вам подборку снимков от одной из любительниц гроз, которые она сделала в Абхазии.