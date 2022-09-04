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https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/molniya-nad-abkhaziey-zakhvatyvayuschie-kadry-prirodnogo-yavleniya-1041137237.html
Молния над Абхазией: захватывающие кадры природного явления
Молния над Абхазией: захватывающие кадры природного явления
Молния – электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождаемый громом. 04.09.2022, Sputnik Абхазия
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Молнии в большинстве случаев образуются в облаках кучево-дождевого типа, а иногда и в слоисто-дождевых тучах большого размера. Грозовые тучи отчетливо выделяются на фоне остальных за счет насыщенного темного цвета.Молния - удивительное и завораживающее явление, наблюдать за которым (с безопасного расстояния) можно часами. С наступлением осени, когда грозы становятся частым явлением, молнии "ловят" в свои объективы пользователи социальных сетей.Предлагаем вам подборку снимков от одной из любительниц гроз, которые она сделала в Абхазии.
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фото , гроза, природа, фото, абхазия
фото , гроза, природа, фото, абхазия

Молния над Абхазией: захватывающие кадры природного явления

13:16 04.09.2022 (обновлено: 14:50 04.09.2022)
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Молния – электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождаемый громом.
Молнии в большинстве случаев образуются в облаках кучево-дождевого типа, а иногда и в слоисто-дождевых тучах большого размера. Грозовые тучи отчетливо выделяются на фоне остальных за счет насыщенного темного цвета.
Молния - удивительное и завораживающее явление, наблюдать за которым (с безопасного расстояния) можно часами. С наступлением осени, когда грозы становятся частым явлением, молнии "ловят" в свои объективы пользователи социальных сетей.
Предлагаем вам подборку снимков от одной из любительниц гроз, которые она сделала в Абхазии.
© Foto / Катя Евдокимова

Молния – одно из самых красивых природных явлений.

Молния – одно из самых красивых природных явлений. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Катя Евдокимова

Молния – одно из самых красивых природных явлений.

© Foto / Катя Евдокимова

Полюбоваться ею можно и в Абхазии.

Полюбоваться ею можно и в Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Катя Евдокимова

Полюбоваться ею можно и в Абхазии.

© Foto / Катя Евдокимова

Красивые фотографии сделала одна из жительниц республики.

Красивые фотографии сделала одна из жительниц республики. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Катя Евдокимова

Красивые фотографии сделала одна из жительниц республики.

© Foto / Катя Евдокимова

Молния – это электрический искровой разряд в атмосфере.

Молния – это электрический искровой разряд в атмосфере. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Катя Евдокимова

Молния – это электрический искровой разряд в атмосфере.

© Foto / Катя Евдокимова

Обычно она сопровождается грозой.

Обычно она сопровождается грозой. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Катя Евдокимова

Обычно она сопровождается грозой.

© Foto / Катя Евдокимова

Многие люди не упускают возможность понаблюдать за ней. Главное - любоваться ею не на улице, а из закрытого помещения.

Многие люди не упускают возможность понаблюдать за ней. Главное - любоваться ею не на улице, а из закрытого помещения. - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Катя Евдокимова

Многие люди не упускают возможность понаблюдать за ней. Главное - любоваться ею не на улице, а из закрытого помещения.

© Foto / Катя Евдокимова

Скорость распространения молнии достигает 56 тысяч километров в секунду.

Скорость распространения молнии достигает 56 тысяч километров в секунду. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Катя Евдокимова

Скорость распространения молнии достигает 56 тысяч километров в секунду.

© Foto / Катя Евдокимова

При ударе молнии рядом с человеком опасность представляет не только стремительный нагрев воздуха, но и мощная ударная волна.

При ударе молнии рядом с человеком опасность представляет не только стремительный нагрев воздуха, но и мощная ударная волна. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Катя Евдокимова

При ударе молнии рядом с человеком опасность представляет не только стремительный нагрев воздуха, но и мощная ударная волна.

© Foto / Катя Евдокимова

Среднее время разряда молнии составляет порядка четверти секунды, а средняя длина молнии – 9-10 километров.

Среднее время разряда молнии составляет порядка четверти секунды, а средняя длина молнии – 9-10 километров. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Катя Евдокимова

Среднее время разряда молнии составляет порядка четверти секунды, а средняя длина молнии – 9-10 километров.

© Foto / Катя Евдокимова

В среднем каждую секунду в поверхность Земли бьет около 50 разрядов.

В среднем каждую секунду в поверхность Земли бьет около 50 разрядов. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Катя Евдокимова

В среднем каждую секунду в поверхность Земли бьет около 50 разрядов.

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