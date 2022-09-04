https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/molniya-nad-abkhaziey-zakhvatyvayuschie-kadry-prirodnogo-yavleniya-1041137237.html

Молния над Абхазией: захватывающие кадры природного явления

Молния над Абхазией: захватывающие кадры природного явления

Молния – электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождаемый громом. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Молнии в большинстве случаев образуются в облаках кучево-дождевого типа, а иногда и в слоисто-дождевых тучах большого размера. Грозовые тучи отчетливо выделяются на фоне остальных за счет насыщенного темного цвета.Молния - удивительное и завораживающее явление, наблюдать за которым (с безопасного расстояния) можно часами. С наступлением осени, когда грозы становятся частым явлением, молнии "ловят" в свои объективы пользователи социальных сетей.Предлагаем вам подборку снимков от одной из любительниц гроз, которые она сделала в Абхазии.

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