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Более шестисот случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
Более шестисот случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
Уже несколько месяцев в мире наблюдается очередной виток роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T20:40+0300
2022-09-05T20:40+0300
2022-09-05T20:40+0300
в абхазии
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. За неделю, с 30 августа по 5 сентября в Абхазии зафиксирован 631 новый случай заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 56810 человек, 693 случая оказались летальными.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Более шестисот случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
Уже несколько месяцев в мире наблюдается очередной виток роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik.
За неделю, с 30 августа по 5 сентября в Абхазии зафиксирован 631 новый случай заражения COVID-19, сообщает
Минздрав республики.
На стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 16 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 56810 человек, 693 случая оказались летальными.