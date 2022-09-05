https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/bolee-600-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-nedelyu-1041342244.html

Более шестисот случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю

Более шестисот случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю

Уже несколько месяцев в мире наблюдается очередной виток роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T20:40+0300

2022-09-05T20:40+0300

2022-09-05T20:40+0300

в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/02/1037395668_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_85d4c72dd6e0b9f7f6b177ee882bbcbb.jpg

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. За неделю, с 30 августа по 5 сентября в Абхазии зафиксирован 631 новый случай заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 56810 человек, 693 случая оказались летальными.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости