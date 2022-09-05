https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/liz-trass-stanet-novym-premer-ministrom-velikobritanii-1041335278.html

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

До ее вступления в должность обязанности главы правительства исполняет Борис Джонсон. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T16:40+0300

2022-09-05T16:40+0300

2022-09-05T16:56+0300

великобритания

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/05/1041335964_332:694:2739:2048_1920x0_80_0_0_68bed3d05174a41fea58e15a9b0756b5.jpg

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала главой Консервативной партии и займет пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы руководящего комитета партии Грэм Брейди.На позицию лидера партии претендовали 11 кандидатов, а в голосовании принимали участие около 200 тысяч человек.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку, но исполнявший обязанности до выборов нового кандидата, передаст свои полномочия не раньше завтрашнего дня. Тогда же Трасс и Джонсон встретятся с королевой Елизаветой в замке Балморал, а на следующий день Трасс ответит на вопросы других парламентариев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/indiya-gotova-poluchit-svoego-premer-ministra-v-britanii-1040531225.html

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

великобритания, новости, в мире