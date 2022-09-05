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Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
До ее вступления в должность обязанности главы правительства исполняет Борис Джонсон. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T16:40+0300
2022-09-05T16:40+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала главой Консервативной партии и займет пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы руководящего комитета партии Грэм Брейди.На позицию лидера партии претендовали 11 кандидатов, а в голосовании принимали участие около 200 тысяч человек.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку, но исполнявший обязанности до выборов нового кандидата, передаст свои полномочия не раньше завтрашнего дня. Тогда же Трасс и Джонсон встретятся с королевой Елизаветой в замке Балморал, а на следующий день Трасс ответит на вопросы других парламентариев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/indiya-gotova-poluchit-svoego-premer-ministra-v-britanii-1040531225.html
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Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
16:40 05.09.2022 (обновлено: 16:56 05.09.2022)
До ее вступления в должность обязанности главы правительства исполняет Борис Джонсон.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала главой Консервативной партии и займет пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы руководящего комитета партии Грэм Брейди.
Конкурентом Трасс за пост главы британского Кабмина был экс-министр финансов Риши Сунак. Он набрал 60,4 тысячи голосов, в то время как за Трасс проголосовали 81,3 тысячи однопартийцев.
На позицию лидера партии претендовали 11 кандидатов, а в голосовании принимали участие около 200 тысяч человек.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку, но исполнявший обязанности до выборов нового кандидата, передаст свои полномочия не раньше завтрашнего дня. Тогда же Трасс и Джонсон встретятся с королевой Елизаветой в замке Балморал, а на следующий день Трасс ответит на вопросы других парламентариев.