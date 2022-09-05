https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/otyrba-o-lete-dlya-kurorta-pitsunda-god--sostoyalsya--1041335000.html
Отырба о лете для "Курорта Пицунда": год состоялся
Отырба о лете для "Курорта Пицунда": год состоялся
О том, каким было лето для "Курорта Пицунда", и о прогнозах на бархатный сезон в эфире радио Sputnik рассказала завотделом бронирования туробъекта Нонна Отырба 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T14:49+0300
2022-09-05T14:49+0300
2022-09-05T15:27+0300
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Отырба о лете для "Курорта Пицунда": год состоялся
Отырба о лете для "Курорта Пицунда": год состоялся
Абхазия заняла первое место по числу туристических поездок россиян за границу в первом полугодии 2022 года, следует из оперативного доклада Росстата.По словам Нонны Отырба, около 20 000 туристов посетили "Курорт Пицунда" к сентябрю. "Это неплохие показатели, несмотря на то, что июнь не состоялся. Год состоялся обычным, не рекордным. Сентябрь продуктивный, надеемся, что цифры приблизятся к прошлогодним. У нас бывает так, один год очень много туристов, на второй год обычно туристы одни и те же приезжают, поэтому дают себе передышку", – сказала Отырба. По ее словам, снижающиеся показатели посещаемости могут быть вызваны тем, что номера в некоторых корпусах уже "изжили себя". Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, туризм, пицунда, аудио
подкасты, абхазия, туризм, пицунда, аудио
Отырба о лете для "Курорта Пицунда": год состоялся
14:49 05.09.2022 (обновлено: 15:27 05.09.2022)
О том, каким было лето для "Курорта Пицунда", и о прогнозах на бархатный сезон в эфире радио Sputnik рассказала завотделом бронирования туробъекта Нонна Отырба
Абхазия заняла первое место по числу туристических поездок россиян за границу в первом полугодии 2022 года, следует из оперативного доклада Росстата.
По словам Нонны Отырба, около 20 000 туристов посетили "Курорт Пицунда" к сентябрю.
"Это неплохие показатели, несмотря на то, что июнь не состоялся. Год состоялся обычным, не рекордным. Сентябрь продуктивный, надеемся, что цифры приблизятся к прошлогодним. У нас бывает так, один год очень много туристов, на второй год обычно туристы одни и те же приезжают, поэтому дают себе передышку", – сказала Отырба.
По ее словам, снижающиеся показатели посещаемости могут быть вызваны тем, что номера в некоторых корпусах уже "изжили себя".
Подробности слушайте в аудиофайле
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