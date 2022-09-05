https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/takie-obstoyatelstva-inapshba-i-ladariya-ob-ispolzovanii-smartfonov-na-urokakh--1041302605.html
Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках
Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках
В российских школах с этого года введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов... 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T08:47+0300
2022-09-05T08:47+0300
2022-09-05T10:18+0300
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Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках
Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках
В российских школах с этого года введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.Своим мнением о том, насколько может прижиться эта инициатива в Абхазии, о плюсах и минусах общения ребенка с телефоном, в эфире радио Sputnik поделились завуч начальных классов средней школы № 3 города Сухум Татьяна Инапшба и психолог Анжела Ладария.Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, просвещение, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, просвещение, образование, аудио
В российских школах с этого года введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.
Своим мнением о том, насколько может прижиться эта инициатива в Абхазии, о плюсах и минусах общения ребенка с телефоном, в эфире радио Sputnik поделились завуч начальных классов средней школы № 3 города Сухум Татьяна Инапшба и психолог Анжела Ладария.
Подробности слушайте в аудиофайле
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