https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/takie-obstoyatelstva-inapshba-i-ladariya-ob-ispolzovanii-smartfonov-na-urokakh--1041302605.html

Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках

Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках

В российских школах с этого года введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов... 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T08:47+0300

2022-09-05T08:47+0300

2022-09-05T10:18+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

просвещение

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041302450_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ce1261cfabc69cb9429145712c8efc31.jpg

Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках Такие обстоятельства: Инапшба и Ладария об использовании смартфонов на уроках

В российских школах с этого года введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.Своим мнением о том, насколько может прижиться эта инициатива в Абхазии, о плюсах и минусах общения ребенка с телефоном, в эфире радио Sputnik поделились завуч начальных классов средней школы № 3 города Сухум Татьяна Инапшба и психолог Анжела Ладария.Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, просвещение, образование, аудио