https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/vzaimnyy-interes-migranyan-o-perspektivakh-vkhozhdeniya-abkhazii-v-soyuznoe-gosudarstvo--1041335551.html

Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство

Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство

Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия оценил перспективы вхождения Абхазии в Союзное... 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T16:00+0300

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Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство

Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. По словам президента, в Абхазии понимают необходимость прочного союза с Россией в новых реалиях, когда однополярный мир рухнул.Андраник Мигранян уверен, что российско-абхазские отношения находятся на стабильно хорошем уровне, после 2008 года отношения двух стран развиваются по нарастающей. Для того, чтобы Абхазия развивалась, внутри страны нужны мобилизация и консолидация ресурсов, чтобы сделать качественный рывок, считает Мигранян. "Если не будет найдена определенная формула, чтобы Россия активно участвовала в создании и улучшении комфортной среды в Абхазии для привлечения туристов, то внутренними силами Абхазия с этим не справится... Я понимаю чувство страху малых народов. Здесь нужна мудрость национальной элиты. Мне кажется, Бжания это прекрасно понимает", - сказал историк. Он считает, что политики в Абхазии должны найти формулу, которая учтет заинтересованность участия российского капитала и успокоит страхи местного населения. Подробности слушайте в аудиофайле.

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