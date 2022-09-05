https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/vzaimnyy-interes-migranyan-o-perspektivakh-vkhozhdeniya-abkhazii-v-soyuznoe-gosudarstvo--1041335551.html
Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство
Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство
Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия оценил перспективы вхождения Абхазии в Союзное... 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T16:00+0300
2022-09-05T16:00+0300
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Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство
Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство
Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. По словам президента, в Абхазии понимают необходимость прочного союза с Россией в новых реалиях, когда однополярный мир рухнул.Андраник Мигранян уверен, что российско-абхазские отношения находятся на стабильно хорошем уровне, после 2008 года отношения двух стран развиваются по нарастающей. Для того, чтобы Абхазия развивалась, внутри страны нужны мобилизация и консолидация ресурсов, чтобы сделать качественный рывок, считает Мигранян. "Если не будет найдена определенная формула, чтобы Россия активно участвовала в создании и улучшении комфортной среды в Абхазии для привлечения туристов, то внутренними силами Абхазия с этим не справится... Я понимаю чувство страху малых народов. Здесь нужна мудрость национальной элиты. Мне кажется, Бжания это прекрасно понимает", - сказал историк. Он считает, что политики в Абхазии должны найти формулу, которая учтет заинтересованность участия российского капитала и успокоит страхи местного населения. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, белоруссия, союзное государство, аудио
Взаимный интерес: Мигранян о перспективах вхождения Абхазии в Союзное государство
16:00 05.09.2022 (обновлено: 16:01 05.09.2022)
Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия оценил перспективы вхождения Абхазии в Союзное государство.
Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. По словам президента, в Абхазии понимают необходимость прочного союза с Россией в новых реалиях, когда однополярный мир рухнул.
Андраник Мигранян уверен, что российско-абхазские отношения находятся на стабильно хорошем уровне, после 2008 года отношения двух стран развиваются по нарастающей.
Для того, чтобы Абхазия развивалась, внутри страны нужны мобилизация и консолидация ресурсов, чтобы сделать качественный рывок, считает Мигранян.
"Если не будет найдена определенная формула, чтобы Россия активно участвовала в создании и улучшении комфортной среды в Абхазии для привлечения туристов, то внутренними силами Абхазия с этим не справится... Я понимаю чувство страху малых народов. Здесь нужна мудрость национальной элиты. Мне кажется, Бжания это прекрасно понимает", - сказал историк.
Он считает, что политики в Абхазии должны найти формулу, которая учтет заинтересованность участия российского капитала и успокоит страхи местного населения.
"Я поддерживаю идею вхождения Абхазии в Союзное государство. Это будет способствовать усилению интеграционных процессов. Это на долгую перспективу. А капитал идет на то или иное место, где есть большой временной горизонт ", - подчеркнул эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле
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