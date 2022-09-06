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Бессмертные мелодии: как прошло открытие фестиваля "Органные вечера в Пицунде"

Бессмертные мелодии: как прошло открытие фестиваля "Органные вечера в Пицунде"

В VIII фестивале "Органные вечера в Пицунде" примут участие десять музыкантов и вокалистов из Абхазии и Российской Федерации. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T18:00+0300

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Впервые фестиваль "Органные вечера в Пицунде" состоялся в 2012 году. Он стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год, инициатором которого выступил российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, следивший за установкой органа в пицундском храме, Леонид Ройзман.После начала войны в Абхазии фестиваль какое-то время не проводился, пока Народная артистка Абхазии и первая органистка республики Марина Шамба не решила возобновить эту традицию."Органные вечера в Пицунде" должны были в этом году стать юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводился. В нынешнем сезоне в нем примут участие десять музыкантов и вокалистов из Абхазии и Российской Федерации.Программа первого дня фестиваля состояла из выступлений Заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гаделия, органистки Московского римско-католического собора Марины Амельченко, кандидата искусствоведения, лауреата премии Правительства Москвы и международных конкурсов Елены Симонянц и солистки Абхазской Госфилармонии Кристины Эшба.

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