https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/bolee-55-tysyach-deklaratsiy-sdali-gossluzhaschie-i-deputaty-abkhazii-1041360821.html

Более 5,5 тысячи деклараций сдали госслужащие и депутаты Абхазии

Более 5,5 тысячи деклараций сдали госслужащие и депутаты Абхазии

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками... 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T17:05+0300

2022-09-06T17:05+0300

2022-09-06T17:39+0300

в абхазии

министерство по налогам и сборам абхазии

абхазия

декларация о доходах

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Общее количество представленных к 1 августа 2022 года деклараций составило 5750, рассказал в интервью радио Sputnik глава Управления антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам Абхазии Рустам Отырба.Общий список организаций, государственных учреждений, а также муниципально-унитарных предприятий составляет более 567. По словам Отырба, наблюдается положительная динамика заполнения и сдачи деклараций. В прошлом году декларации представили 192 из 543, общее количество декларантов - 1438. В этом году цифры выросли.Он также рассказал, что грозит работникам организаций за неподачу декларации или за подачу ложной декларации."Составляется список конкретно по организациям, он будет передан компетентным органам, которые будут принимать то или иное кадровое решение в отношении того или иного сотрудника, который предоставил заведомо ложную информацию в декларации, либо не предоставил декларацию", - отметил Рустам Отырба.Нарушителям грозит увольнение без права восстановления на государственной службе, добавил он."В этом году, динамика действительно положительная, это связано еще и с тем, что нашим управлением в частности была проведена очень большая консультативная работа, это касается и кадровых служб, и индивидуальных декларантов, которые обращались с вопросами, возникавшими у них в ходе заполнения декларации. По мере поступления этих вопросов, естественно мы давали общую информацию, которая помогала им в заполнении декларации", - отметила инспектор Управления Камилла Харания.Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за прошлый год завершился 1 августа 2022 года.

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министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, декларация о доходах