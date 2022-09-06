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Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР фонд "Ашана"
Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР фонд "Ашана"
На прошлой неделе о сбора гуманитарного груза для ДНР объявило МЧС Абхазии. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T19:46+0300
2022-09-06T19:46+0300
2022-09-06T19:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
абхазия
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гуманитарная помощь
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР благотворительный фонд "Ашана".Фонд призвал в социальных сетях всех неравнодушных участвовать в сборе гуманитарной помощи для Донецкой Народной Республики. Удалось собрать помощь из товаров, таких как питьевая вода, лимонады, аджика, джемы, бытовая химия, предметы личной гигиены, детские подгузники и одноразовые пеленки.
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абхазия, днр, гуманитарная помощь
абхазия, днр, гуманитарная помощь
Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР фонд "Ашана"
На прошлой неделе о сбора гуманитарного груза для ДНР объявило МЧС Абхазии.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР благотворительный фонд "Ашана".
Фонд призвал в социальных сетях всех неравнодушных участвовать в сборе гуманитарной помощи для Донецкой Народной Республики.
Груз предназначен добровольцам интернациональной бригады "Пятнашка" и местным жителям.
Удалось собрать помощь из товаров, таких как питьевая вода, лимонады, аджика, джемы, бытовая химия, предметы личной гигиены, детские подгузники и одноразовые пеленки.