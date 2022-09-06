https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/desyat-tonn-gumanitarnogo-gruza-otpravil-v-dnr-fond-ashana-1041366150.html

Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР фонд "Ашана"

Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР фонд "Ашана"

На прошлой неделе о сбора гуманитарного груза для ДНР объявило МЧС Абхазии. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T19:46+0300

2022-09-06T19:46+0300

2022-09-06T19:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

абхазия

днр

гуманитарная помощь

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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Десять тонн гуманитарного груза отправил в ДНР благотворительный фонд "Ашана".Фонд призвал в социальных сетях всех неравнодушных участвовать в сборе гуманитарной помощи для Донецкой Народной Республики. Удалось собрать помощь из товаров, таких как питьевая вода, лимонады, аджика, джемы, бытовая химия, предметы личной гигиены, детские подгузники и одноразовые пеленки.

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