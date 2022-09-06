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Диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза МВК направят из Сочи в Абхазию
Диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза МВК направят из Сочи в Абхазию
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с руководством "Клиники доктора Шаталова" во вторник 6 сентября. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T23:10+0300
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза МВК направят из Сочи в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Для пациентов, страдающих катарактой, глаукомой, заболеваниями сетчатки, обследование будет бесплатным. Дата приезда передвижного центра еще неизвестна. Также на встрече обсуждалась возможность оказания в Клинике микрохирургии глаза МВК в Сочи медицинской помощи в рамках ОМС жителям Абхазии, имеющим российское гражданство.
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медицина, абхазия, сочи
Диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза МВК направят из Сочи в Абхазию
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с руководством "Клиники доктора Шаталова" во вторник 6 сентября.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза МВК направят из Сочи в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Для пациентов, страдающих катарактой, глаукомой, заболеваниями сетчатки, обследование будет бесплатным. Дата приезда передвижного центра еще неизвестна.
"Начнем, наверное, с Очамчыры и Ткуарчала. Это будут два пилотных проекта, потом охватим и другие районы, где у жителей нет возможности проверить свое зрение, там, где данный вид диагностики более необходим", - отметил Бутба на встрече с Олегом Шаталовым.
Также на встрече обсуждалась возможность оказания в Клинике микрохирургии глаза МВК в Сочи медицинской помощи в рамках ОМС жителям Абхазии, имеющим российское гражданство.