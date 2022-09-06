Диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза МВК направят из Сочи в Абхазию

"Начнем, наверное, с Очамчыры и Ткуарчала. Это будут два пилотных проекта, потом охватим и другие районы, где у жителей нет возможности проверить свое зрение, там, где данный вид диагностики более необходим", - отметил Бутба на встрече с Олегом Шаталовым.