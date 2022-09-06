https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/magate-prizvalo-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes-1041363718.html

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ зафиксировала на станции повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T18:05+0300

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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад агентства по итогам визита миссии.Один из способов избежать кризисной ситуации — создание защитной зоны вокруг станции."Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — говорится в докладе.Сотрудники МАГАТЭ отметили, что ЗАЭС несколько раз "полностью или частично теряла электроснабжение", и призвали "прекратить все военные действия", которые могут повлиять на работу ее систем.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

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