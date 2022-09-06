https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/plan-po-tamozhennym-platezham-v-abkhazii-za-avgust-vypolnen-na-105-1041352549.html
План по таможенным платежам в Абхазии за август выполнен на 105%
План по таможенным платежам в Абхазии за август выполнен на 105%
С января по август 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 1,8 млрд руб. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T14:00+0300
2022-09-06T14:00+0300
2022-09-06T14:19+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. План по сбору таможенных платежей в августе 2022 года выполнен на 105%, объем начислений составляет 262,6 млн руб, сообщает Государственный таможенный комитет.В августе 2021 года было начислено 235,9 млн руб. Отмечается, что с января по август 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 1,8 млрд руб, сумма перевыполнения плана составила 369,5 млн руб. За восемь месяцев 2021 года было собрано 1,6 млрд руб.
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государственный таможенный комитет белоруссии, абхазия
государственный таможенный комитет белоруссии, абхазия
План по таможенным платежам в Абхазии за август выполнен на 105%
14:00 06.09.2022 (обновлено: 14:19 06.09.2022)
С января по август 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 1,8 млрд руб.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. План по сбору таможенных платежей в августе 2022 года выполнен на 105%, объем начислений составляет 262,6 млн руб, сообщает Государственный таможенный комитет.
Объем начислений в августе превышает на 11,5 млн руб плановые показатели.
В августе 2021 года было начислено 235,9 млн руб.
Отмечается, что с января по август 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 1,8 млрд руб, сумма перевыполнения плана составила 369,5 млн руб.
За восемь месяцев 2021 года было собрано 1,6 млрд руб.