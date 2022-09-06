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https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiya-razrabotala-sovremennuyu-vaktsinu-protiv-ospy-obezyan-1041344337.html
Россия разработала современную вакцину против оспы обезьян
Россия разработала современную вакцину против оспы обезьян
Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T09:35+0300
2022-09-06T10:08+0300
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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воз, медицина, в мире
воз, медицина, в мире

Россия разработала современную вакцину против оспы обезьян

09:35 06.09.2022 (обновлено: 10:08 06.09.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ Казани запустили проект по разработке вакцины от коронавируса
В Казани запустили проект по разработке вакцины от коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", – сказала Скворцова.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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