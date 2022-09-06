https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiya-razrabotala-sovremennuyu-vaktsinu-protiv-ospy-obezyan-1041344337.html

Россия разработала современную вакцину против оспы обезьян

Россия разработала современную вакцину против оспы обезьян

Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T09:35+0300

2022-09-06T09:35+0300

2022-09-06T10:08+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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2022

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