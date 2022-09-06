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https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiya-vedet-peregovory-s-kitaem-po-primeneniyu-kart-mir-1041345073.html
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"
Так как национальная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
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экономика
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на ВЭФ.Ранее замдиректора экономико-правового департамента Банка республики Леон Пилия рассказал Sputnik, что объем транзакций по картам "Мир" в Абхазии вырос почти в два раза с начала года. Если в январе транзакции по российским картам составляли 25% общего оборота, то сейчас их доля выросла до 45%.
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экономика, россия
экономика, россия

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

10:10 06.09.2022 (обновлено: 12:03 06.09.2022)
© Sputnik / Алексей ФилипповПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Так как национальная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на ВЭФ.

"Сейчас 11 стран принимают наши карты "Мир", и наши туристы могут в банкоматах снимать деньги либо оплачивать услуги, включая такие популярные направления, как Турция, Вьетнам, Южная Корея, и наши ближайшие соседи – Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", – сказал Чернышенко.

Ранее замдиректора экономико-правового департамента Банка республики Леон Пилия рассказал Sputnik, что объем транзакций по картам "Мир" в Абхазии вырос почти в два раза с начала года. Если в январе транзакции по российским картам составляли 25% общего оборота, то сейчас их доля выросла до 45%.
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