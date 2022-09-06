https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiya-vedet-peregovory-s-kitaem-po-primeneniyu-kart-mir-1041345073.html

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

Так как национальная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T10:10+0300

2022-09-06T10:10+0300

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экономика

россия

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по применению карт "Мир", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на ВЭФ.Ранее замдиректора экономико-правового департамента Банка республики Леон Пилия рассказал Sputnik, что объем транзакций по картам "Мир" в Абхазии вырос почти в два раза с начала года. Если в январе транзакции по российским картам составляли 25% общего оборота, то сейчас их доля выросла до 45%.

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