https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiyskie-voyska-unichtozhili-do-100-ukrainskikh-boevikov-v-zaporozhskoy-oblasti-1041357459.html

Российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков в Запорожской области

Российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков в Запорожской области

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1 889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных... 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T14:30+0300

2022-09-06T14:30+0300

2022-09-06T15:26+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве также сообщили, что Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной станции, ответным огнем российских военных украинские артиллерийские подразделения были подавлены."Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.Всего украинской артиллерией было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории ЗАЭС, отмечает МО РФ.

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