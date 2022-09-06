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Российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков в Запорожской области
Российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков в Запорожской области
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1 889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных... 06.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве также сообщили, что Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной станции, ответным огнем российских военных украинские артиллерийские подразделения были подавлены."Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.Всего украинской артиллерией было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории ЗАЭС, отмечает МО РФ.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков в Запорожской области
14:30 06.09.2022 (обновлено: 15:26 06.09.2022)
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1 889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4 845 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники", – говорится в сводке Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что Киев в течение суток 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной станции, ответным огнем российских военных украинские артиллерийские подразделения были подавлены.
"Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.
Всего украинской артиллерией было выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории ЗАЭС, отмечает МО РФ.