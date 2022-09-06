https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/shest-abiturientov-iz-abkhazii-postupilo-v-it-kolledzh-sirius-1041346794.html

Шесть абитуриентов из Абхазии поступили в IT-колледж "Сириус"

Шесть абитуриентов из Абхазии поступили в IT-колледж "Сириус"

Абитуриенты из Абхазии получили возможность обучаться в IT-колледже "Сириус" благодаря договоренности главы Минпросвещения республики Инала Габлия с... 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T11:50+0300

2022-09-06T11:50+0300

2022-09-06T12:22+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. При поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии шесть абитуриентов из республики поступили в IT-колледж "Сириус", который стал частью образовательной экосистемы Фонда "Талант и успех", сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия.В прошлом году в IT-колледж "Сириус" поступили семь одиннадцатиклассников из Абхазии. Обучение в центре абхазские студенты получают на бесплатной основе, проинформировал Кутелия."В прошлом году набор проводился только с 11 класса, в этом году было разрешено и объявлено о том, что открывается возможность поступить в колледж и выпускникам девятых и десятых классов", – сказал начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения.Все отборочные этапы проводились онлайн на территории Абхазии.В этом году в IT-колледж "Сириус" поступили девятиклассники – Владислав Аргун по направлению информационные системы и программирование, Эва Манукян – гостиничный сервис, Арноу Джапуа – компьютерные системы и комплексы, Лорена Симонова - информационные системы и программирование. Десятиклассник Алекс Абдельнур поступил на специальность – обеспечение информационной безопасности, а одиннадцатиклассник Александр Подпругин выбрал компьютерные системы и комплексы.Обучение в IT-колледже "Сириус" продолжается четыре года в очной форме, студентам предоставляется общежитие, добавил Кутелия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210901/Abkhazskie-vypuskniki-budut-uchitsya-v-novom-IT-kolledzh-v-Siriuse-v-Sochi-1033134948.html

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