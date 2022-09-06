https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/shest-abiturientov-iz-abkhazii-postupilo-v-it-kolledzh-sirius-1041346794.html
Шесть абитуриентов из Абхазии поступили в IT-колледж "Сириус"
Шесть абитуриентов из Абхазии поступили в IT-колледж "Сириус"
Абитуриенты из Абхазии получили возможность обучаться в IT-колледже "Сириус" благодаря договоренности главы Минпросвещения республики Инала Габлия с... 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T11:50+0300
2022-09-06T11:50+0300
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. При поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии шесть абитуриентов из республики поступили в IT-колледж "Сириус", который стал частью образовательной экосистемы Фонда "Талант и успех", сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия.В прошлом году в IT-колледж "Сириус" поступили семь одиннадцатиклассников из Абхазии. Обучение в центре абхазские студенты получают на бесплатной основе, проинформировал Кутелия."В прошлом году набор проводился только с 11 класса, в этом году было разрешено и объявлено о том, что открывается возможность поступить в колледж и выпускникам девятых и десятых классов", – сказал начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения.Все отборочные этапы проводились онлайн на территории Абхазии.В этом году в IT-колледж "Сириус" поступили девятиклассники – Владислав Аргун по направлению информационные системы и программирование, Эва Манукян – гостиничный сервис, Арноу Джапуа – компьютерные системы и комплексы, Лорена Симонова - информационные системы и программирование. Десятиклассник Алекс Абдельнур поступил на специальность – обеспечение информационной безопасности, а одиннадцатиклассник Александр Подпругин выбрал компьютерные системы и комплексы.Обучение в IT-колледже "Сириус" продолжается четыре года в очной форме, студентам предоставляется общежитие, добавил Кутелия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210901/Abkhazskie-vypuskniki-budut-uchitsya-v-novom-IT-kolledzh-v-Siriuse-v-Sochi-1033134948.html
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образование, абхазия, it-компании
образование, абхазия, it-компании
Шесть абитуриентов из Абхазии поступили в IT-колледж "Сириус"
11:50 06.09.2022 (обновлено: 12:22 06.09.2022)
Абитуриенты из Абхазии получили возможность обучаться в IT-колледже "Сириус" благодаря договоренности главы Минпросвещения республики Инала Габлия с руководством образовательного центра "Сириус".
СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. При поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии шесть абитуриентов из республики поступили в IT-колледж "Сириус", который стал частью образовательной экосистемы Фонда "Талант и успех", сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью ведомства Аслан Кутелия.
"Вот уже второй год у абитуриентов из Республики Абхазия есть возможность поступать в IT-колледж "Сириус". Такая возможность появилась благодаря встрече министра просвещения и языковой политики в прошлом году с руководством образовательного центра "Сириус". Есть возможность не только поступать в IT-колледж, но и участвовать во всех олимпиадах, во всех конкурсах, проводимых образовательным центром "Сириус", – подчеркнул он.
В прошлом году в IT-колледж "Сириус" поступили семь одиннадцатиклассников из Абхазии. Обучение в центре абхазские студенты получают на бесплатной основе, проинформировал Кутелия.
"В прошлом году набор проводился только с 11 класса, в этом году было разрешено и объявлено о том, что открывается возможность поступить в колледж и выпускникам девятых и десятых классов", – сказал начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения.
Все отборочные этапы проводились онлайн на территории Абхазии.
В этом году в IT-колледж "Сириус" поступили девятиклассники – Владислав Аргун по направлению информационные системы и программирование, Эва Манукян – гостиничный сервис, Арноу Джапуа – компьютерные системы и комплексы, Лорена Симонова - информационные системы и программирование. Десятиклассник Алекс Абдельнур поступил на специальность – обеспечение информационной безопасности, а одиннадцатиклассник Александр Подпругин выбрал компьютерные системы и комплексы.
"По отзывам ребят, поступивших в прошлом году, они очень довольны и счастливы тем, что поступили в колледж. С первого года у них идут разного рода проекты, не только теория. Организовываются совместные проекты с такими гигантами, как Яндекс, Роснефть, Ростелеком и так далее. Мы думаем, что это хорошая возможность для того, чтобы получить специалистов в IT сфере, которые необходимы не только в Абхазии, но и во всем мире", – подчеркнул он.
Обучение в IT-колледже "Сириус" продолжается четыре года в очной форме, студентам предоставляется общежитие, добавил Кутелия.