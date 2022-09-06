https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/takie-obstoyatelstva-vasileva-o-vzaimodeystvii-rossii-i-abkhazii-v-sfere-obrazovaniya--1041345902.html
Такие обстоятельства: Васильева о взаимодействии России и Абхазии в сфере образования
Такие обстоятельства: Васильева о взаимодействии России и Абхазии в сфере образования
О том, какой опыт у абхазских коллег могут перенять российские педагоги, в чем суть репетиторства, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент... 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T12:59+0300
2022-09-06T12:59+0300
2022-09-06T12:59+0300
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Такие обстоятельства: Васильева
Такие обстоятельства: Васильева
Как относиться к репетиторству, не вытеснит ли это традиционное школьное образование, как воспитать хорошего учителя и какой опыт России мы могли бы перенять? Эти вопросы обсудили с президентом Российской академии образования, доктором исторических наук, профессором Ольгой Васильевой.По ее совам, сейчас одним из самых важных совместных с Республикой Абхазия проектов является портрет современного ребенка, портрет современного подростка. "У нас с руководством Министерства просвещения и языковой политики и лично с министром Иналом Габлия хорошие профессиональные и человеческие отношения. Коллеги приезжали к нам несколько лет назад, и мы искали точки соприкосновения, прежде всего, это обмен опытом и участие в профильных мероприятиях. У вас (в Абхазии - ред.) очень хорошая школа работы с учебниками на национальных языках. У нас в академии есть языковое отделение, непосредственно лаборатория национальных языков. Россия – многонациональная страна. И учебники абхазского языка, которые были написаны совсем недавно, на мой взгляд, являются хорошим образцом для подражания. И методически, и тактически, и авторски они сделаны очень хорошо. Поэтому в первую очередь с коллегами мы говорили о возможности совместной деятельности в анализе и осмыслении подготовки учебников на национальных языках. Для нас это большая и важная проблема", – рассказала Ольга Васильева. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, образование, аудио
Такие обстоятельства: Васильева о взаимодействии России и Абхазии в сфере образования
О том, какой опыт у абхазских коллег могут перенять российские педагоги, в чем суть репетиторства, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева.
Как относиться к репетиторству, не вытеснит ли это традиционное школьное образование, как воспитать хорошего учителя и какой опыт России мы могли бы перенять? Эти вопросы обсудили с президентом Российской академии образования, доктором исторических наук, профессором Ольгой Васильевой.
По ее совам, сейчас одним из самых важных совместных с Республикой Абхазия проектов является портрет современного ребенка, портрет современного подростка.
"У нас с руководством Министерства просвещения и языковой политики и лично с министром Иналом Габлия хорошие профессиональные и человеческие отношения. Коллеги приезжали к нам несколько лет назад, и мы искали точки соприкосновения, прежде всего, это обмен опытом и участие в профильных мероприятиях. У вас (в Абхазии - ред.) очень хорошая школа работы с учебниками на национальных языках. У нас в академии есть языковое отделение, непосредственно лаборатория национальных языков. Россия – многонациональная страна. И учебники абхазского языка, которые были написаны совсем недавно, на мой взгляд, являются хорошим образцом для подражания. И методически, и тактически, и авторски они сделаны очень хорошо. Поэтому в первую очередь с коллегами мы говорили о возможности совместной деятельности в анализе и осмыслении подготовки учебников на национальных языках. Для нас это большая и важная проблема", – рассказала Ольга Васильева.
Подробности слушайте в аудиофайле.