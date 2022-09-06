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Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии
Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии
Как развивать спортивный туризм в Абхазии, какие условия для этого существуют в республике, рассказали старший тренер паралимпийской сборной России по гребле... 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T14:50+0300
2022-09-06T14:50+0300
2022-09-06T15:38+0300
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Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии
Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии
Спортивный туризм относится к путешествию, которое включает в себя наблюдение или участие в спортивном мероприятии, оставаясь в стороне от обычной среды туристов. Спортивный туризм является быстрорастущим сектором мировой индустрии путешествий. Опыт каких стран могла бы использовать Абхазия, какие условия для спортивного туризма уже есть и каков потенциал страны? Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии
14:50 06.09.2022 (обновлено: 15:38 06.09.2022)
Как развивать спортивный туризм в Абхазии, какие условия для этого существуют в республике, рассказали старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ Ахиллес Маврофиди и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
Спортивный туризм относится к путешествию, которое включает в себя наблюдение или участие в спортивном мероприятии, оставаясь в стороне от обычной среды туристов. Спортивный туризм является быстрорастущим сектором мировой индустрии путешествий.
Опыт каких стран могла бы использовать Абхазия, какие условия для спортивного туризма уже есть и каков потенциал страны?
Подробности слушайте в аудиофайле
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