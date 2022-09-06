https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/turbaza-tuzhba-i-mavrofidi-o-potentsiale-sportivnogo-turizma-v-abkhazii--1041359085.html

Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии

Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии

Как развивать спортивный туризм в Абхазии, какие условия для этого существуют в республике, рассказали старший тренер паралимпийской сборной России по гребле... 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T14:50+0300

2022-09-06T14:50+0300

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Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии Турбаза: Тужба и Маврофиди о потенциале спортивного туризма в Абхазии

Спортивный туризм относится к путешествию, которое включает в себя наблюдение или участие в спортивном мероприятии, оставаясь в стороне от обычной среды туристов. Спортивный туризм является быстрорастущим сектором мировой индустрии путешествий. Опыт каких стран могла бы использовать Абхазия, какие условия для спортивного туризма уже есть и каков потенциал страны? Подробности слушайте в аудиофайле.

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