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В горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов
В горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов
Количество установленных захоронений советских воинов - не менее двух десятков человек 06.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Неучтенное кладбище советских воинов найдено в горах Абхазии в рамках международной поисковой экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022", сообщает музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Экспедиции проходила с 29 августа по 2 сентября в районе слияния рек Ацгара, Аданга и Южный Марух.Последнее дозахоронение произвели участники Всесоюзной историко-патриотической экспедиции "Оборонная тропа" в 1985-1986 годах участниками.О нахождении кладбища поступали противоречивые сведения, потому что за это время оно заросло деревьями и кустарниками. Участники экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" предварительно расчистили территорию, определили GPS-координаты, сделали обмеры и составили карту некрополя. Еще предстоит определенный объем работы для полной расчистки территории. Кроме того, на южных скатах перевала Марух обнаружены фрагменты останков семи военнослужащих группы войск Марухского направления, погибших осенью 1942 года.Цель экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" - поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200909/Takie-obstoyatelstva-Medvenskiy-o-poiske-ostankov-krasnoarmeytsev-v-gorakh-Abkhazii-1030904541.html
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музей боевой славы, абхазия, вов
музей боевой славы, абхазия, вов

В горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов

09:00 06.09.2022
© Foto / Музей боевой славыВ горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов
В горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2022
© Foto / Музей боевой славы
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Количество установленных захоронений советских воинов - не менее двух десятков человек
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Неучтенное кладбище советских воинов найдено в горах Абхазии в рамках международной поисковой экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022", сообщает музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
Экспедиции проходила с 29 августа по 2 сентября в районе слияния рек Ацгара, Аданга и Южный Марух.
Отмечается, что кладбище возникло еще в 1942 году. Однако, дозахоронения останков советских солдат, обнаруженных охотниками, туристами и членами молодежных туристических клубов в разные годы, проводилось вплоть до второй половины 1980-х годов.
Последнее дозахоронение произвели участники Всесоюзной историко-патриотической экспедиции "Оборонная тропа" в 1985-1986 годах участниками.
О нахождении кладбища поступали противоречивые сведения, потому что за это время оно заросло деревьями и кустарниками.
Николай Медвенский - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2020
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Участники экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" предварительно расчистили территорию, определили GPS-координаты, сделали обмеры и составили карту некрополя. Еще предстоит определенный объем работы для полной расчистки территории.
© Foto / Музей боевой славыВ горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов
В горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2022
В горах Абхазии нашли неучтенное кладбище советских воинов
© Foto / Музей боевой славы
Кроме того, на южных скатах перевала Марух обнаружены фрагменты останков семи военнослужащих группы войск Марухского направления, погибших осенью 1942 года.
Останки переданы на хранение, изучение и описание в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, после чего их с почестями захоронят.
Цель экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" - поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов.
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