https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/vrachi-iz-bashkortostana-priekhali-na-mesyats-dlya-raboty-v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse-1041359579.html

Врачи из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице

Врачи из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице

Первая смена врачей из Башкортостана приехала на помощь абхазским коллегам по просьбе Минздрава Абхазии в августе. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T16:00+0300

2022-09-06T16:00+0300

2022-09-06T16:24+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Новая смена врачей из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице, сообщает пресс-служба Минздрава.В августе в Инфекционной больнице работали заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов и педиатр-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Никита Трофимов.

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