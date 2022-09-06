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Врачи из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице
Врачи из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице
Первая смена врачей из Башкортостана приехала на помощь абхазским коллегам по просьбе Минздрава Абхазии в августе. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T16:00+0300
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Новая смена врачей из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице, сообщает пресс-служба Минздрава.В августе в Инфекционной больнице работали заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов и педиатр-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Никита Трофимов.
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минздрав, медицина, абхазия
Врачи из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице
16:00 06.09.2022 (обновлено: 16:24 06.09.2022)
Первая смена врачей из Башкортостана приехала на помощь абхазским коллегам по просьбе Минздрава Абхазии в августе.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Новая смена врачей из Башкортостана приехали на месяц для работы в Сухумской инфекционной больнице, сообщает пресс-служба Минздрава.
На смену своим коллегам, помогавшим абхазским врачам в августе, приехали врач-инфекционист Дарья Семенова и врач-реаниматолог Ирек Хазиев.
В августе в Инфекционной больнице работали заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов и педиатр-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Никита Трофимов.