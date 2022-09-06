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Загадки истории: Сухумская крепость и ее "сюрпризы"

Загадки истории: Сухумская крепость и ее "сюрпризы"

Раскопки на территории историко-архитектурного заповедника "Сухумская крепость" проводятся с 1999 года. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T12:25+0300

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Сухумская крепость –"свидетельница" пребывания в Абхазии греков, римлян, византийцев. Здесь находилась резиденция князя Келешбея Чачба, здесь он был похоронен. Остатки его могилы, которая была разрушена в 1930-х, все еще не найдены.Уже 23 года на территории крепости археологи и студенты Исторического факультета АГУ проводят раскопки. За эти годы учеными были найдены различные керамические изделия, орудия труда и быта жителей крепости. А в этом году коллекция археологов пополнилась двумя "серьезными" экспонатами - крупнокалиберными пушками для охраны береговой полосы.В фотоленте Sputnik редкие находки археологов.

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