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Загадки истории: Сухумская крепость и ее "сюрпризы"
Загадки истории: Сухумская крепость и ее "сюрпризы"
Раскопки на территории историко-архитектурного заповедника "Сухумская крепость" проводятся с 1999 года. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
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Сухумская крепость –"свидетельница" пребывания в Абхазии греков, римлян, византийцев. Здесь находилась резиденция князя Келешбея Чачба, здесь он был похоронен. Остатки его могилы, которая была разрушена в 1930-х, все еще не найдены.Уже 23 года на территории крепости археологи и студенты Исторического факультета АГУ проводят раскопки. За эти годы учеными были найдены различные керамические изделия, орудия труда и быта жителей крепости. А в этом году коллекция археологов пополнилась двумя "серьезными" экспонатами - крупнокалиберными пушками для охраны береговой полосы.В фотоленте Sputnik редкие находки археологов.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, раскопки
фото, фото , мультимедиа, абхазия, раскопки

Загадки истории: Сухумская крепость и ее "сюрпризы"

12:25 06.09.2022
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Раскопки на территории историко-архитектурного заповедника "Сухумская крепость" проводятся с 1999 года.
Сухумская крепость –"свидетельница" пребывания в Абхазии греков, римлян, византийцев. Здесь находилась резиденция князя Келешбея Чачба, здесь он был похоронен. Остатки его могилы, которая была разрушена в 1930-х, все еще не найдены.
Уже 23 года на территории крепости археологи и студенты Исторического факультета АГУ проводят раскопки. За эти годы учеными были найдены различные керамические изделия, орудия труда и быта жителей крепости. А в этом году коллекция археологов пополнилась двумя "серьезными" экспонатами - крупнокалиберными пушками для охраны береговой полосы.
В фотоленте Sputnik редкие находки археологов.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумская крепость – многослойный памятник, где представлены предметы, начиная от ранней античной эпохи до конца XX века.

Сухумская крепость – многослойный памятник, где представлены предметы, начиная от ранней античной эпохи до конца XX века. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумская крепость – многослойный памятник, где представлены предметы, начиная от ранней античной эпохи до конца XX века.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С 1999 года ежегодно на территории крепости ведутся археологические раскопки.

С 1999 года ежегодно на территории крепости ведутся археологические раскопки. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

С 1999 года ежегодно на территории крепости ведутся археологические раскопки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году коллекция археологов пополнилась двумя крупнокалиберными пушками, предназначенными для охраны береговой полосы.

В этом году коллекция археологов пополнилась двумя крупнокалиберными пушками, предназначенными для охраны береговой полосы. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году коллекция археологов пополнилась двумя крупнокалиберными пушками, предназначенными для охраны береговой полосы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые предполагают, что пушки были отлиты на Урале в 1853 году, а в 1855 уже прибыли в Абхазию.

Ученые предполагают, что пушки были отлиты на Урале в 1853 году, а в 1855 уже прибыли в Абхазию. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые предполагают, что пушки были отлиты на Урале в 1853 году, а в 1855 уже прибыли в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока что дальнейшая судьба пушек неизвестна, ученые обсуждают, где их лучше хранить.

Пока что дальнейшая судьба пушек неизвестна, ученые обсуждают, где их лучше хранить. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока что дальнейшая судьба пушек неизвестна, ученые обсуждают, где их лучше хранить.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В разные годы на территории крепости были найдены следы пребывания греков, римлян и византийцев.

В разные годы на территории крепости были найдены следы пребывания греков, римлян и византийцев. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В разные годы на территории крепости были найдены следы пребывания греков, римлян и византийцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно на раскопках участвуют студенты первого курса Исторического факультета Абхазского госуниверситета.

Ежегодно на раскопках участвуют студенты первого курса Исторического факультета Абхазского госуниверситета. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно на раскопках участвуют студенты первого курса Исторического факультета Абхазского госуниверситета.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для них это обязательная летняя практика, но многие после нее остаются на объекте в качестве волонтеров.

Для них это обязательная летняя практика, но многие после нее остаются на объекте в качестве волонтеров. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для них это обязательная летняя практика, но многие после нее остаются на объекте в качестве волонтеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые мечтают когда-нибудь создать на территории крепости музей под открытым небом и представить в нем все найденные экспонаты.

Ученые мечтают когда-нибудь создать на территории крепости музей под открытым небом и представить в нем все найденные экспонаты. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые мечтают когда-нибудь создать на территории крепости музей под открытым небом и представить в нем все найденные экспонаты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока что часть артефактов передают в Государственный музей.

Пока что часть артефактов передают в Государственный музей. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока что часть артефактов передают в Государственный музей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Другая часть аккуратно хранится в пластмассовых контейнерах. Эти находки будут подробно изучены и представлены научному сообществу.

Другая часть аккуратно хранится в пластмассовых контейнерах. Эти находки будут подробно изучены и представлены научному сообществу. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Другая часть аккуратно хранится в пластмассовых контейнерах. Эти находки будут подробно изучены и представлены научному сообществу.

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