https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/zhemchugov-o-masochnom-rezhime-covid-19-dazhe-ne-na-pervom-plane--1041338248.html

Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане

Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане

Есть ли основания для введения масочного режима в школах, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав... 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T11:00+0300

2022-09-06T11:00+0300

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Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане

В некоторых регионах России из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 приняты решения о ношении масок в общественных местах. 1 сентября в России начался новый учебный год,.По словам Жемчугова, на сегодняшний день масочный режим в школах из-за COVID-19 вводить не надо. Лучше обратить внимание на другие вирусы, которые дети могут принести с летних каникул.Он добавил, что в России есть все необходимые средства против COVID-19, такие, как активная профилактика вакцинами, включая назальные вакцины, и препараты на основе моноклональных антител для экстренной профилактики.

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