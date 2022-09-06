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Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане
Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане
Есть ли основания для введения масочного режима в школах, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав... 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T11:00+0300
2022-09-06T11:00+0300
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Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане
Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане
В некоторых регионах России из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 приняты решения о ношении масок в общественных местах. 1 сентября в России начался новый учебный год,.По словам Жемчугова, на сегодняшний день масочный режим в школах из-за COVID-19 вводить не надо. Лучше обратить внимание на другие вирусы, которые дети могут принести с летних каникул.Он добавил, что в России есть все необходимые средства против COVID-19, такие, как активная профилактика вакцинами, включая назальные вакцины, и препараты на основе моноклональных антител для экстренной профилактики.
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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, вирусы, аудио
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Жемчугов о масочном режиме: COVID-19 даже не на первом плане
11:00 06.09.2022 (обновлено: 11:39 06.09.2022)
Есть ли основания для введения масочного режима в школах, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
В некоторых регионах России из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19 приняты решения о ношении масок в общественных местах. 1 сентября в России начался новый учебный год,.
По словам Жемчугова, на сегодняшний день масочный режим в школах из-за COVID-19 вводить не надо. Лучше обратить внимание на другие вирусы, которые дети могут принести с летних каникул.
"Тем, кто приезжает с юга, в первую очередь следует обратить внимание на желудочно-кишечные заболевания, вирусные тяжелые болезни, такие как желтая лихорадка в тропической части и другие. Дети приходят в школу, где они обмениваются друг с другом вирусами, приносят их домой. По поводу коронавируса я не считаю необходимым ношение масок в школах", – рассказал Жемчугов.
Он добавил, что в России есть все необходимые средства против COVID-19, такие, как активная профилактика вакцинами, включая назальные вакцины, и препараты на основе моноклональных антител для экстренной профилактики.