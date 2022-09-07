https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-vaak-mussoy-ekzekovym-1041382471.html

Аслан Бжания встретился с главой ВААК Муссой Экзековым

Аслан Бжания встретился с главой ВААК Муссой Экзековым

Ранее Аслан Бжания провел встречу с Рашидом Темрезовым. Президент поздравил Темрезова и народ КЧР со 100-летием со дня основания республики. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

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2022-09-07T18:45+0300

2022-09-07T19:05+0300

в абхазии

аслан бжания

кчр

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Развитие и сохранение абхазского языка, поддержку научно-культурных и спортивных проектов ВААК обсудил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с главой Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что абхазский и абазинские народы едины и нет ничего выше этого.Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.

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аслан бжания, кчр