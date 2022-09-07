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Аслан Бжания встретился с главой ВААК Муссой Экзековым
Аслан Бжания встретился с главой ВААК Муссой Экзековым
Ранее Аслан Бжания провел встречу с Рашидом Темрезовым. Президент поздравил Темрезова и народ КЧР со 100-летием со дня основания республики. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T18:45+0300
2022-09-07T18:45+0300
2022-09-07T19:05+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Развитие и сохранение абхазского языка, поддержку научно-культурных и спортивных проектов ВААК обсудил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с главой Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что абхазский и абазинские народы едины и нет ничего выше этого.Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.
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аслан бжания, кчр
Аслан Бжания встретился с главой ВААК Муссой Экзековым
18:45 07.09.2022 (обновлено: 19:05 07.09.2022)
Ранее Аслан Бжания провел встречу с Рашидом Темрезовым. Президент поздравил Темрезова и народ КЧР со 100-летием со дня основания республики.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Развитие и сохранение абхазского языка, поддержку научно-культурных и спортивных проектов ВААК обсудил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с главой Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что абхазский и абазинские народы едины и нет ничего выше этого.
"Наша культура, язык, национальность — это большая роскошь, которую необходимо сохранить, несмотря на сегодняшнюю обстановку в мире, где много угроз", - сказал президент.
Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.