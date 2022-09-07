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Бжания: народ Абхазии с уважением чтит память воинов-добровольцев
Бжания: народ Абхазии с уважением чтит память воинов-добровольцев
Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T19:50+0300
2022-09-07T19:50+0300
2022-09-07T19:56+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня основания Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что Карачаево-Черкесия уверенно смотрит в будущее и добивается отличных результатов в развитии социально-экономической сферы, сохраняя при этом свои традиции и культуру. Бжания поблагодарил воинов-добровольцев, сражавшихся в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 12 сентября Республика Карачаево-Черкесия отмечает 100-летия, в праздничных мероприятиях принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом.
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аслан бжания, абхазия, кчр
аслан бжания, абхазия, кчр
Бжания: народ Абхазии с уважением чтит память воинов-добровольцев
19:50 07.09.2022 (обновлено: 19:56 07.09.2022)
Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня основания Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что Карачаево-Черкесия уверенно смотрит в будущее и добивается отличных результатов в развитии социально-экономической сферы, сохраняя при этом свои традиции и культуру.
Бжания поблагодарил воинов-добровольцев, сражавшихся в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
"Народ Абхазии с глубоким уважением чтит память воинов-добровольцев, вставших на защиту нашей страны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы благодарим каждого, кто оказал нам помощь и поддержу и хотим, чтобы вы знали, что наша республика всегда открыта для вас", - сказал президент.
12 сентября Республика Карачаево-Черкесия отмечает 100-летия, в праздничных мероприятиях принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом.