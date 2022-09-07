https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/bzhaniya-narod-abkhazii-s-uvazheniem-chtit-pamyat-voinov-dobrovoltsev-1041383072.html

Бжания: народ Абхазии с уважением чтит память воинов-добровольцев

Бжания: народ Абхазии с уважением чтит память воинов-добровольцев

Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня основания Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что Карачаево-Черкесия уверенно смотрит в будущее и добивается отличных результатов в развитии социально-экономической сферы, сохраняя при этом свои традиции и культуру. Бжания поблагодарил воинов-добровольцев, сражавшихся в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 12 сентября Республика Карачаево-Черкесия отмечает 100-летия, в праздничных мероприятиях принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом.

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