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Бжания возложил цветы к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы" в Черкесске
Бжания возложил цветы к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы" в Черкесске
Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T14:40+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и президент Южной Осетии Алан Гаглоев возложили цветы в парке Победы в Черкесске к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ранее Бжания провел встречу с Рашидом Темрезовым. Президент поздравил Темрезова и народ КЧР со 100-летием со дня основания республики.
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аслан бжания, кчр, абхазия
аслан бжания, кчр, абхазия
Бжания возложил цветы к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы" в Черкесске
14:40 07.09.2022 (обновлено: 14:54 07.09.2022)
Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и президент Южной Осетии Алан Гаглоев возложили цветы в парке Победы в Черкесске к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Советскому солдату – Победителю".
Ранее Бжания провел встречу с Рашидом Темрезовым. Президент поздравил Темрезова и народ КЧР со 100-летием со дня основания республики.