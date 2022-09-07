https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-bratskoy-mogile-memoriala-ogon-vechnoy-slavy-v-cherkesske-1041376668.html

Бжания возложил цветы к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы" в Черкесске

Бжания возложил цветы к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы" в Черкесске

Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и президент Южной Осетии Алан Гаглоев возложили цветы в парке Победы в Черкесске к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ранее Бжания провел встречу с Рашидом Темрезовым. Президент поздравил Темрезова и народ КЧР со 100-летием со дня основания республики.

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