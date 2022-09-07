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Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света в четверг 8 сентября
Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света в четверг 8 сентября
На подстанции Ткуарчал ГРЭС будут проводиться ремонтно-профилактические работы. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T20:45+0300
2022-09-07T20:45+0300
2022-09-07T21:03+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
очамчырский район
ткуарчальский район
абхазия
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света в четверг, 8 сентября, сообщает "Черноморэнерго". Подстанции Ткуарчал ГРЭС, "Куачара", "Мыку" будут отключены с 10:00 до 16:00 из-за ремонтно-профилактических работ.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, очамчырский район, ткуарчальский район, абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии, очамчырский район, ткуарчальский район, абхазия
Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света в четверг 8 сентября
20:45 07.09.2022 (обновлено: 21:03 07.09.2022)
На подстанции Ткуарчал ГРЭС будут проводиться ремонтно-профилактические работы.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Часть Очамчырского и Ткуарчалского районов останутся без света в четверг, 8 сентября, сообщает "Черноморэнерго".
Подстанции Ткуарчал ГРЭС, "Куачара", "Мыку" будут отключены с 10:00 до 16:00 из-за ремонтно-профилактических работ.