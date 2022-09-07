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Двое суток будет перекрыто движение на Николаевском мосту через реку Бзыбь
Двое суток будет перекрыто движение на Николаевском мосту через реку Бзыбь
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Движение по Николаевскому мосту на реке Бзыбь будет перекрыто с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Управления капитального... 07.09.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
гудаутский район
гагрский район
мосты
управление капитального строительства
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Движение по Николаевскому мосту на реке Бзыбь будет перекрыто с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Управления капитального строительства Абхазии.Мост соединяет поселок Бзыбь Гагрского района с селом Калдахуара Гудаутского района.
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гудаутский район, гагрский район, мосты, управление капитального строительства
гудаутский район, гагрский район, мосты, управление капитального строительства

Двое суток будет перекрыто движение на Николаевском мосту через реку Бзыбь

16:00 07.09.2022 (обновлено: 17:19 07.09.2022)
© Foto / Управление капитального строительства АбхазииНиколаевский мост на реке Бзыбь
Николаевский мост на реке Бзыбь - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2022
© Foto / Управление капитального строительства Абхазии
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Движение по Николаевскому мосту на реке Бзыбь будет перекрыто с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Управления капитального строительства Абхазии.

Строители будут проводить замену болтовых соединений моста. На работы им понадобится двое суток.

Мост соединяет поселок Бзыбь Гагрского района с селом Калдахуара Гудаутского района.
© Foto / Управление капитального строительства АбхазииНиколаевский мост на реке Бзыбь
Николаевский мост на реке Бзыбь - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2022
Николаевский мост на реке Бзыбь
© Foto / Управление капитального строительства Абхазии
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