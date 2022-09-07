https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/dvoe-sutok-budet-perekryto-dvizhenie-na-nikolaevskom-mostu-na-reke-bzyb--1041380549.html

Двое суток будет перекрыто движение на Николаевском мосту через реку Бзыбь

Двое суток будет перекрыто движение на Николаевском мосту через реку Бзыбь

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Движение по Николаевскому мосту на реке Бзыбь будет перекрыто с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Управления капитального... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T16:00+0300

2022-09-07T16:00+0300

2022-09-07T17:19+0300

в абхазии

гудаутский район

гагрский район

мосты

управление капитального строительства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/07/1041379898_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_441b95fc5489edbdc9ec0a584cc0f37e.jpg

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Движение по Николаевскому мосту на реке Бзыбь будет перекрыто с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Управления капитального строительства Абхазии.Мост соединяет поселок Бзыбь Гагрского района с селом Калдахуара Гудаутского района.

гудаутский район

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаутский район, гагрский район, мосты, управление капитального строительства