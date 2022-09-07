https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/ekonomist-rasskazal-grozit-li-rossii-retsessiya-1041361459.html

Экономист рассказал, грозит ли России рецессия

Экономист рассказал, грозит ли России рецессия

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков в эфире радио Sputnik... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T10:10+0300

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Экономист рассказал, грозит ли России рецессия Экономист рассказал, грозит ли России рецессия

Публикации в западной прессе о затяжной рецессии в России не более, чем страшилка. Так считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. В СМИ появился ряд публикаций, в которых говорится, что российскую экономику ждет глубокий многолетний упадок. Что по этому поводу думают в правительстве России? К каким сценариям готово государство, а какие будут нежелательными? На что будут делать акценты при принятии важных решений в сфере экономики? Подробнее в эфире радио Sputnik.

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