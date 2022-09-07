https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/ekonomist-rasskazal-grozit-li-rossii-retsessiya-1041361459.html
Экономист рассказал, грозит ли России рецессия
Экономист рассказал, грозит ли России рецессия
Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков в эфире радио Sputnik... 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T10:10+0300
2022-09-07T10:10+0300
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Экономист рассказал, грозит ли России рецессия
Экономист рассказал, грозит ли России рецессия
Публикации в западной прессе о затяжной рецессии в России не более, чем страшилка. Так считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. В СМИ появился ряд публикаций, в которых говорится, что российскую экономику ждет глубокий многолетний упадок. Что по этому поводу думают в правительстве России? К каким сценариям готово государство, а какие будут нежелательными? На что будут делать акценты при принятии важных решений в сфере экономики? Подробнее в эфире радио Sputnik.
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подкасты, россия, экономика, аудио
подкасты, россия, экономика, аудио
Экономист рассказал, грозит ли России рецессия
10:10 07.09.2022 (обновлено: 10:25 07.09.2022)
Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков в эфире радио Sputnik прокомментировал публикации западных СМИ о том, что российскую экономику ждет упадок.
Публикации в западной прессе о затяжной рецессии в России не более, чем страшилка. Так считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. В СМИ появился ряд публикаций, в которых говорится, что российскую экономику ждет глубокий многолетний упадок. Что по этому поводу думают в правительстве России? К каким сценариям готово государство, а какие будут нежелательными? На что будут делать акценты при принятии важных решений в сфере экономики?
Подробнее в эфире радио Sputnik
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